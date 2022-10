VOLLEY - Una settimana dura sotto il profilo dei risultati per l'Academy del club di Civitanova, illuminata dai 45 punti del campione d'Europa Under 20 con l'Italia messi a segno in una sfida del girone E della Serie B

Lavori in corso nel Girone E di Serie B per la Lube, ma spicca per qualità e quantità la crescita del campione d’Europa U20 Gaetano Penna, autore di ben 45 punti personali nella penultima gara di campionato. La formazione cuciniera ha perso in una settimana due partite casalinghe importanti valevoli per il 3° e 4° turno di andata, ma ha mosso la sua classifica grazie al punto incamerato nella beffa al tie break contro la Pallavolo Sabini (22-25, 25-23, 25-22, 22-25, 13-15), mentre mercoledì sera è arrivato uno stop più netto all’Eurosuole Forum contro la Bontempi Begin Hotel, che ha violato il palazzetto civitanovese con il massimo scarto (16-25, 21-25, 20-25) superando in classifica i biancorossi, ultimi a un punto. Trasferta breve ma difficile, sabato 5 novembre (17.30), nella tana della La Nef Osimo.

Nel Girone B di Serie C non è andata meglio ai lubini, caduti con il massimo scarto sabato sul campo del Caldarola Volley (25-15, 25-14, 25-11). Sesti a 2 punti, i biancorossi cercheranno riscatto sabato 29 ottobre alle 21 sul campo dell’Eurosuole Forum di Civitanova contro l’Aurora Volley Appignano.

Momento no anche nel Girone C di Serie D per i giovani talenti della Lube, che dopo l’ottimo debutto con successo esterno si sono smarriti incappando in tre sconfitte, le ultime due sabato in casa con il massimo scarto contro Renew Asfalti Montegiorgio Volley (11-25 19-25, 14-25) e martedì, sempre in tre set, nel quartier generale fermano della Don Celso (25-19, 25-17, 25-15). Fermi a tre punti, nel 5° turno i civitanovesi ospiteranno la capolista Videx Grottazzolina nella palestra Da Vinci il 5 novembre (ore 21).

Prima vittoria per la Lube nel Girone Unico della Prima Divisione maceratese. Sabato, nella palestra Da Vinci, i biancorossi hanno piegato 3-2 (15-25, 25-18, 20-25, 25-19, 15-12) il Cus Camerino Asd nel 2° turno. Quinta in classifica, nel 3° turno la Cucine Lube giocherà sabato 29 ottobre (ore 18) a Macerata contro i padroni di casa della Campetella Robotics.