LE PAROLE di Moglan Madalina e Edyane Rafaela a Elisabetta Garbati

«Chiediamo scusa alla dottoressa Garbati». Si conclude con una lettera di scuse la querelle insorta tra Moglan Madalina e Edyane Rafaela Luzi per alcuni commenti postati sulla pagina facebook del quotidiano online “Cronache Maceratesi” e sulla pagina del medesimo social network “Sei di Macerata se” nei giorni tra il 12 e il 24 agosto 2021. Per il tramite dell’avvocato Serenella Quarchioni, Moglan Madalina e Edyane Rafaela Luzi hanno chiesto di potersi scusare pubblicamente con la ginecologa maceratese. Di seguito si riporta il contenuto della lettera. «Pregiatissima dottoressa, siamo profondamente dispiaciute per i commenti postati nei giorni tra il 12 e il 24 agosto 2021 sulla pagina facebook del quotidiano online “Cronache Maceratesi” e sulla pagina facebook del gruppo “Sei di Macerata se”, relativamente all’articolo “Vaccino anti Covid e gravidanza, appello della ginecologa alle donne: non abbiate paura di farlo”. Pur non avendo intenzione di offendere la dignità personale e la reputazione professionale della dottoressa Elisabetta Garbati, abbiamo nostro malgrado usato delle espressioni inopportune ed offensive verso la stessa. E di ciò ce ne scusiamo sinceramente. In un momento storico caratterizzato da un forte malessere generale e da tanta confusione intorno al vaccino anti Covid, in realtà volevamo solo esprimere la nostra opinione personale sul tema, senza attaccare né offendere nessuno, tantomeno la dottoressa Garbati che stava esprimendo un messaggio scientifico positivo per la collettività. Ma prese dal fervore della discussione, ci siamo espresse in maniera goffa e grossolana, dando luogo ad un equivoco».

Nella lettera di scuse, in particolare, Madalina Moglan racconta la sua storia personale: «Conosco la dottoressa Elisabetta Garbati perché ha seguito la mia prima gravidanza: dopo alcuni esami diagnostici, mi disse che la gravidanza presentava delle problematiche. Mi sono rivolta anche ad altri medici di altri Ospedali, i quali tutti hanno confermato la esistenza di alcune malformazioni nel feto. Poi fortunatamente le cose cose si sono risolte per motivi che non sono qui a raccontare e mio figlio è nato sano. La dottoressa Garbati si è limitata a prospettarmi le varie opzioni terapeutiche in casi simili, secondo il protocollo medico, come era nel suo dovere fare. Tutto qua. Ma nei commenti pagina facebook del quotidiano online Cronache Maceratesi e sulla pagina del medesimo social network mi sono espressa malamente e ho finito con il travisare i fatti. E di ciò sono profondamente dispiaciuta».

