Scoppia un incendio nell’appartamento, coppia di anziani finisce al pronto soccorso. E’ successo questa mattina poco prima delle 8 in un condominio a Macerata, nella frazione Sforzacosta, in via Bruno Tano.

I due anziani erano nel loro appartamento al terzo piano quando ad un tratto il fumo ha iniziato a invadere le stanze. Così sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

La squadra dei vigili del fuoco di Macerata, intervenuta con autobotte e autoscala, ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad accompagnare all’esterno la coppia e un animale domestico.

L’incendio è stato spento rapidamente. In corso le verifiche sulle cause del rogo.

Intanto i due anziani sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata in via precauzionale. Per loro niente di grave. Sul posto è arrivata anche la polizia locale.