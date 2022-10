Tutto Mozart

ad Appassionata

MACERATA - L'Ensemble Aloysia sarà al Lauro Rossi mercoledì 26 ottobre per il secondo appuntamento della stagione dopo il debutto con il violinista Gidon Kremer

22 Ottobre 2022 - Ore 12:09 - caricamento letture

Secondo appuntamento con il cartellone di Appassionata al Lauro Rossi di Macerata. Mercoledì 26 ottobre il teatro Lauro Rossi ospiterà mercoledì prossimo l’Ensemble Aloysia in un concerto tutto dedicato a Mozart. L’Ensemble Aloysia è composto da Christian Schmitt oboe, Luca Venturi al violino, Riccardo Savinelli alla viola , Gianluca Pirisi al violoncello e Alessandra Gentile al pianoforte, musicisti che si esibiscono regolarmente in rassegne e festival nazionali e internazionali e hanno al loro attivo incisioni per Brillant, Decca, Bayerischen Rundfunk, Hessischen Rundfunk, Stradivarius, Naxos e Tactus. Presenteranno alcune delle pagine più interessanti della produzione mozartiana, un colpo d’occhio sulla ricca e produttiva esperienza compositiva mozartiana di musica da camera, che ha in catalogo quartetti per archi, quintetti, quartetti con pianoforte, trii per archi e per altre formazioni. L’appuntamento inaugurale del 7 ottobre ha registrato una importante affluenza di pubblico per applaudire il violinista Gidon Kremer che si è esibito in Trio con il pianista Georgjis Osokins e la violoncellista Giedrè Divarnauskaitè. Biglietto intero a 20 euro, over 65 a 18 euro, promozioni per soci e studenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA