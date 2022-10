Treia, 55enni in festa

ANNUNCI - Reunion prima al Santissimo Crocifisso per la messa celebrata da padre Luciano Genga, poi musica e balli a Villa Berta

22 Ottobre 2022 - Ore 14:51 - caricamento letture

I cinquantacinquenni di Treia si sono riuniti ieri per ritrovarsi e divertirsi. Si sono ritrovati ieri al santuario del Santissimo Crocifisso per la messa celebrata da frate Luciano Genga. La serata è proseguita ritrovandosi al ristorante Villa Berta San Severino per una serata a suon di musica e balli. La festa è stata animata da Giordano show.

