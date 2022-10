Da Matelica a Roma,

ciclopellegrinaggio di 215 km

PEDALATA - Appuntamento domani mattina. Partenza alle 7, arrivo previsto intorno alle 16

22 Ottobre 2022 - Ore 14:58 - caricamento letture

Dal borgo del miele al cuore della cristianità, in un tragitto di 215 chilometri da coprire in bicicletta domani, domenica 23 ottobre. È la classica ciclopedalata da Matelica a Roma, gestita nel dietro le quinte dal Bike Italia Tour presieduto da Francesco Baldoni e si avvale dell’egida della Federciclismo Macerata guidata da Carlo Pasqualini, del patrocinio e della collaborazione di Città di Matelica, Gruppo Ciclistico Matelica, Bike Hospitality e Matelica Cycling Club. Il ritrovo è a piazzale Gerani a Matelica alle 6.15, la partenza alle 7 per arrivare alla volta di Camerino e Maddalena di Muccia in cui la carovana si rinfoltisce di altri gruppi cicloturistici provenienti da Macerata. A seguire lo sconfinamento in Umbria (Fontechiaruccia e Arrone) e poi nel Lazio (Rieti, Ornaro Basso, Passo Corese, Monterotondo e Settebagni) per giungere a Roma intorno alle 16, all’ombra del noto “cupolone” in piazza San Pietro. Dopo il ristoro, il rientro in pullman verso le Marche.

