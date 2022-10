Lavori in via Diomede Pantaleoni,

ordinanza per il traffico

MACERATA - Modificata temporaneamente la circolazione nella zona interessata dall’intervento di scavo per la realizzazione di una cabina gas

21 Ottobre 2022 - Ore 13:23 - caricamento letture

Per consentire lavori di scavo in via Diomede Pantaleoni a Macerata, per la realizzazione di una cabina gas, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che modifica temporaneamente la circolazione stradale nella zona interessata dall’intervento. Il provvedimento prevede da lunedì 24 ottobre fino al 5 novembre, o comunque fino al termine dei lavori, in viale Diomede Pantaleoni divieto di sosta con rimozione forzata sullo slargo dello Sferisterio denominato “falegnameria”, limite massimo di velocità di 30 km/h, e restringimento della carreggiata, nel tratto interessato dai lavori, a sinistra.

