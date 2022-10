HR Macerata, domenica a Novara

la storica prima in A1

VOLLEY - Battesimo di fuoco per la Cbf Balducci contro la Igor Gorgonzola, uno dei top team del campionato

21 Ottobre 2022

Il momento dell’esordio in Serie A1 femminile è ormai alle porte. Domenica a Novara (ore 17, diretta streaming su volleyballworld.tv) la Cbf Balducci HR Macerata sfiderà uno dei top team del massimo campionato, la Igor Gorgonzola nella prima giornata del girone di andata. Grande attesa in casa arancio-nera per un momento storico per il club maceratese, un vero e proprio battesimo di fuoco in terra piemontese. Dopo i cinque test pre-campionato disputati, per le ragazze di Paniconi è giunta l’ora di scendere in campo: domani il viaggio verso il Piemonte, poi domenica mattina l’allenamento al Pala Igor per prendere confidenza con l’impianto novarese. Tre la arancio-nere non sarà a disposizione la schiacciatrice polacca Aleksandra Lipska, ancora ferma ai box. Dall’altra parte della rete ci saranno in campo in maglia Igor Gorgonzola tante protagoniste al Mondiale femminile appena disputato (oltre all’ex di turno Giulia Bresciani), arrivate a Novara soltanto da pochi giorni: quello con la CBF Balducci HR sarà quindi un vero e proprio primo test per la formazione piemontese.

Alla scoperta degli avversari – L’Igor Gorgonzola Novara è una squadra costruita per vincere. Le piemontesi possono annoverare campionesse di livello assoluto, buona parte della rosa a coach Stefano Lavarini (tecnico anche della Nazionale polacca) è infatti reduce dal Mondiale di volley con le rispettive Nazionali. La regia è affidata alla palleggiatrice americana Poulter, mentre come opposta ecco tutta la potenza della turca Karakurt. In banda c’è l’azzurra Caterina Bosetti (miglior schiacciatrice all’ultima VNL) insieme a all’altra statunitense Adams. Tutta azzurra anche la coppia al centro con Chirichella e Danesi, così come il libero Fersino.

Parla Luca Paniconi (allenatore CBF Balducci HR Macerata): “Sarà una vigilia intensa ma anche carica di significati emotivi. Sarà molto importante il recupero di alcune situazioni che non ci hanno permesso di allenarci al meglio in questa fase a ridosso dell’esordio, negli ultimi giorni comunque in allenamento siamo riusciti a ritrovare il clima giusto. Un aspetto fondamentale che ci era un po’ mancato la settimana scorsa. Quindi, ovviamente, andiamo a Novara consapevoli di affrontare una partita sulla carta quasi proibitiva, ma anche molto desiderosi di arrivare a questo appuntamento con la voglia di giocarcela fino in fondo.”

Parla Cristina Chirichella (centrale Igor Gorgonzola Novara): “Finalmente inizia la nuova stagione e abbiamo la fortuna di poter partire subito davanti al nostro pubblico. Siamo cariche e motivate, Macerata farà di tutto per metterci in difficoltà ma noi vogliamo partire con il piede giusto e iniziare il campionato con un risultato positivo.”.

Gli arbitri dell’incontro: Giuliano Venturi (TO) e Mauro Goitre (TO)

Le ex del match: Giulia Bresciani a Macerata nella stagione 2021/22, Francesca Napodano a Novara dal 2019 al 2021.

