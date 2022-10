La Cbf Balducci si toglie il velo (Foto)

«Abbiamo riportato la Serie A in città,

è una emozione immensa»

MACERATA - Presentazione della squadra pronta per la prima storica avventura nel gotha della pallavolo italiana. Il presidente Paolella: «Orgogliosi e soddisfatti, l'obiettivo primario è mantenere la categoria. Penso che ci toglieremo tante soddisfazioni»

Una serata di emozioni, musica, risate. La presentazione ufficiale della Cbf Balducci Hr Macerata è stata un successo sotto ogni punto di vista: al teatro Cinema Italia del capoluogo maceratese, squadra e staff a completo insieme ad autorità, sponsor, settore giovanile e tanto pubblico hanno celebrato il via ufficiale alla prima storica stagione in Serie A1 per il club arancionero. Due ore di show che hanno strappato numerosi applausi ai presenti, grazie al comico Piero Massimo Macchini, alla musica della Radiophonix Band e alla perfetta conduzione di Daniela Gurini e Fabio Lo Savio.

«È una settimana particolarmente emozionante – dice coach Luca Paniconi – sentiamo l’avvicinarsi di questo esordio storico per la nostra società e per molti di noi. Quindi ci stiamo preparando con grande determinazione, come è normale che sia, e speriamo ovviamente di arrivare a domenica anche con la mente sgombra e la serenità di chi sa di dover fare il massimo e di doverlo fare anche con lo spirito giusto e la maggior tranquillità possibile. La squadra mentalmente arriva sicuramente bene. Abbiamo avuto, come capita spesso nel periodo preparatorio, qualche piccolo inghippo dal punto di vista dal punto di vista fisico e qualche malanno di stagione. Ma arriviamo bene soprattutto con la voglia di affrontare questo campionato che si preannuncia difficile ma sicuramente avvincente».

«Una emozione immensa, grandissima – racconta il presidente Pietro Paolella -. Siamo riusciti a riportare la Serie A1 a Macerata dopo tanti anni. Grande orgoglio e grande soddisfazione. Gli obiettivi? Chiaramente quello primario è mantenere la categoria. Abbiamo trovato delle ragazze che si stanno impegnando, penso che ci toglieremo tante soddisfazioni».

«Dopo una lunga preparazione siamo arrivati alla settimana importante che ci porta alla prima partita di campionato contro Novara – racconta ai microfoni il capitano Alessia Fiesoli – Siamo contenti, abbiamo fatto un’ottima preparazione e adesso vediamo. Sarà il campo a parlare. Non vediamo l’ora di iniziare. E aspettiamo tutti al Banca Macerata Forum per le gare casalinghe, abbiamo bisogno di voi, del vostro tifo. Quindi il 26 ottobre tutti al palazzetto».

Inoltre, la società è stata tra i protagonisti di una giornata, quella di oggi, ricca di emozioni al teatro Gerolamo di Milano in occasione della presentazione della sagione 2022-23: a rappresentare il club il presidente Pietro Paolella e il capitano Alessia Fiesoli. L’evento, organizzato dalla Lega Volley Femminile e Master Group Sport e andato in onda su Rai Sport HD, ha visto salire sul palco diversi ospiti e tanti amici che si sono avvicendati parlando inevitabilmente di Nazionale e soprattutto dei prossimi Campionati di Serie A.

Al benvenuto del presidente della Lega Volley Femminile Mauro Fabris sono seguiti i saluti dell’Assessore allo sport, turismo e politiche giovanili di Milano Martina Riva e del Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi della Regione Lombardia Antonio Rossi. Poi tanta Nazionale con Davide Mazzanti, Myriam Sylla e Giovanni Malagò, oltre al saluto da casa del Presidente Fipav Giuseppe Manfredi. Spazio anche al Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria, che ha presentato anche la prossima Supercoppa che si giocherà a Palazzo Wanny, e al nuovo Direttore Generale della Lega Volley Femminile Enzo Barbaro. Ospiti d’eccezione gli Urban Theory, il gruppo di digital dancers e coreografi italiani che ha animato il palco del teatro con due performance strabilianti dedicate al campionato e al nuovo logo della Lega Volley Femminile. Come ogni anno sono stati poi consegnati diversi premi, partendo dalla Prosecco Doc Imoco Conegliano che ha vinto tutto in Serie A1 e proseguendo con la Wash4Green Pinerolo campione di Serie A2 e la Valsabbina Millenium Brescia campione di Coppa Italia di A2. Un riconoscimento anche per Paola Egonu, miglior realizzatrice della scorsa Serie A1 e Daniele Santarelli, campione del mondo con la Serbia. Un ricordo infine è stato dedicato anche all’iniziativa LVF4UKR, la spedizione in Ucraina compiuta dalla Lega Volley Femminile e alcune sue consorziate per portare beni di prima necessità nelle zone di guerra e condurre in Italia alcuni espatriati.

