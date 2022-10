Fisiomed, Luca Capuano

MACERATA - L'attore ha fatto i complimenti all’amministratore del Gruppo Medico Associati Fisiomed, Enrico Falistocco, per le notevoli dimensioni della sede, per i macchinari all’avanguardia e per la comodità data dalla viabilità e dall’ampio parcheggio. (Articolo promoredazionale)

Ancora prima di essere formalmente inaugurata, la nuova grande sede di Fisiomed in costruzione a Sforzacosta in Via Giovanni XXIII n 8, che diventerà la base operativa principale, ha ricevuto una visita a sorpresa.

Nei giorni scorsi è venuto infatti Luca Capuano, attore campano classe 1977 che il pubblico del piccolo schermo ben conosce per gli svariati ruoli ricoperti nelle fiction sia Mediaset (“CentroVetrine” e “Le tre rose di Eva” tra le altre) ma anche Rai (ad esempio “Un posto al sole” e “Che Dio ci aiuti”). Capuano aveva preso parte alla rievocazione storica “Sul Ponte del Diavolo … tra storia e leggenda” tenutasi a Tolentino, l’attore era stato il narratore dell’iniziativa curata dall’associazione “I Ponti del Diavolo” presieduta da Carla Passacantando. Così ne ha approfittato per curiosare ed ammirare, in anteprima, la struttura che dovrebbe essere aperta dalla prossima primavera. Capuano ha fatto i complimenti all’amministratore del Gruppo Medico Associati Fisiomed, Enrico Falistocco, per le notevoli dimensioni della sede pur impostata su un unico piano, per i macchinari all’avanguardia che verranno messi a disposizione dei pazienti e per la comodità data dalla viabilità e dall’ampio parcheggio.

