MACERATA - E' morto a 85 anni per un'emorragia cerebrale, lascia una moglie e tre figlie. Portabandiera della Bocciofila Maceratese, era unanimemente considerato come uno dei giocatori di maggior classe nella storia della raffa. Il presidente della Fib: «La sua scomparsa addolora fortemente il nostro movimento sportivo»

Mondo dello sporto e delle bocce in lutto, addio a Sesto Foresi. E’ morto mercoledì sera a Macerata per un’emorragia cerebrale, aveva 85 anni. Lascia la moglie Lina, le figlie, Roberta, Fiorella e Michela e cinque nipoti. Storico portabandiera della Bocciofila Maceratese, Foresi è unanimemente considerato come uno dei giocatori di maggior classe nella storia della raffa, capace di primeggiare anche negli anni 90 quando era già ultrasessantenne. Una vera e propria leggenda delle bocce nazionali e di quelle marchigiane e maceratesi in particolare. Era il 25 aprile 1998, infatti, quando l’allora 62enne Sesto Foresi era riuscito a primeggiare nel “Meeting dei Campioni”, sconfiggendo in finale un giovane ma già affermato Mirko Savoretti.

Di professione camionista, trasportava prodotti per l’agricoltura, Foresi si è dedicato alla bocce per decenni con passione, mostrandosi sempre umile e modesto, nonostante le innumerevoli vittorie ottenute sulle corsie di tutta Italia, a partire dagli anni ’70, con i titoli italiani conquistati in categoria A, nella specialità terna, a Carpi nel 1975 e a Reggio Emilia, nel 1977. «La scomparsa di Sesto Foresi addolora fortemente il nostro movimento sportivo e in particolare il sottoscritto, che lo conosceva da circa 40 anni e ha avuto l’onore di incontrarlo in diverse competizioni di alto livello. Pertanto a nome della Fib esprimo il più sincero e profondo cordoglio alla sua famiglia», le parole del presidente della Federazione italiana bocce Marco Giunio De Sanctis. Il funerale stamattina alle 19 nella chiesa della Pace.

