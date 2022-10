Servizi, cittadinanza digitale

e abilitazione al cloud:

in arrivo 377mila euro

MACERATA - Il Comune ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del Pnrr. L'assessore Caldarelli: «Un grandissimo successo che consentirà altri passi avanti nel processo di innovazione della nostra città»

20 Ottobre 2022 - Ore 14:20 - caricamento letture

Servizi, cittadinanza digitale e abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali. Sono gli obiettivi del Comune di Macerata che ha inviato la propria candidatura e ottenuto il finanziamento complessivo di circa 377mila euro nell’ambito della Missione 1 Componente 1 del Pnrr nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU per l’attuazione delle misure relative all’adozione dell’app IO e della piattaforma pagoPA, all’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (Spid, Cie), al miglioramento dell’esperienza del cittadino nei servizi pubblici. «La candidatura – specifica la nota del Comune di Macerata – ha proposto la definizione di un pacchetto di servizi da attivare selezionando le relative modalità implementative, sulla base delle esigenze dell’ente. Sono state ammesse a finanziamento anche le candidature relativa al cloud e alla piattaforma notifiche digitali (entrambe in attesa di decreto di finanziamento)». Il Comune ha ottenuto, complessivamente, risorse per circa 377mila euro (13mila per app IO, 69mila per pago Pa, 14mila per SPID CIE e circa 281mila per i servizi pubblici al cittadino).

L’assessore con delega all’e-government Marco Caldarelli, nel complimentarsi con «l’Ufficio Sistemi Informativi per l’eccellente risultato raggiunto di particolare pregio nazionale», registra «un ulteriore passo avanti del Comune nelle tre direzioni tracciate dagli obiettivi di transizione digitale: il potenziamento dell’app IO, che consentirà al cittadino di poter conservare in cloud una serie di certificati, attestazioni e informazioni che avrebbero richiesto diversi registri e diversi strumenti di archiviazione, l’estensione della piattaforma pagoPA che dovrebbe favorire la migrazione su canali telematici di tutti i pagamenti rivolti alla pubblica amministrazione e il rafforzamento dell’identità digitale Spid come strumento di identificazione sul web. Un grandissimo successo che consentirà altri passi avanti nel processo di innovazione della nostra città».

«In merito al cloud, in attesa di finanziamento, è prevista la migrazione dei servizi erogati in tutte le loro forme dal singolo ente e il cui livello complessivo di efficienza possa essere ottimizzato attraverso, appunto, la migrazione verso piattaforme qualificate – conclude la nota del Comune di Macerata -. Il finanziamento consentirà di migliorare il sito web istituzionale mettendo a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili, accessibili e in conformità con le linee guida emanate ai sensi del Cad e l’e-government benchmark relativamente agli indicatori della “user-centricity” e della trasparenza. Infine, verrà attivata la piattaforma delle notifiche digitali che permette alla pubblica amministrazione di inviare a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o associazione, notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi, attraverso canali di comunicazione digitali o analogici».

