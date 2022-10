Passeggiata tra le zucche,

laboratori e giochi:

l’autunno è una festa da Hortus

MONTECOSARO - Grande successo all’Hortus Trade - Vivai e Garden per la prima giornata de “Il giardino delle zucche”. Prossimi appuntamenti il 22, il 29 e il 30 ottobre. PROMO

Grande successo all’Hortus Trade – Vivai e Garden di Montecosaro per la prima giornata de “Il giardino delle zucche”. Nei giardini e nella serra della struttura sabato 15 ottobre si è svolto il primo dei quattro appuntamenti della festa d’autunno dedicata alle famiglie e alla natura per immergersi nella magia dei colori della stagione del foliage. L’evento si ripeterà il 22, il 29 e il 30 ottobre.

«Per noi il primo appuntamento è stato una grande soddisfazione, davvero non ci aspettavamo una così grande partecipazione – afferma Moreno Castagna di Hortus –. Siamo stati molto contenti di vedere i piccoli così coinvolti e divertirsi in libertà con le proprie famiglie, è stata una magnifica giornata. Il nostro obiettivo è quello di promuovere i colori dell’autunno, una stagione magica, utilizzando materie prime sostenibili e di provenienza locale».

Prati di zucche, ricette antiche della nonna, spassosi giochi e divertenti storie sono parte dell’intrattenimento pensato per i più piccoli. «Molte famiglie sono venute nella nostra struttura per far divertire i figli nelle diverse attività organizzate appositamente per loro – spiega Matteo Porfiri di Hortus -. Quella di maggior rilievo è la “Passeggiata tra le zucche” dove bambini e bambine insieme ai genitori si muovono in un percorso per scegliere la zucca più bella che si potrà poi acquistare presso il punto vendita. Abbiamo posizionato sul giardino tantissime zucche di un bell’arancione brillante prodotte e raccolte da Hortus e in una carriola colorata si carica quella che si desidera acquistare, dalla più piccola alla più grande. All’interno della serra poi c’è il “Laboratorio delle zucche” dove poter decorare la propria zucca e c’è anche il Cantastorie, l’editore Simone Giaconi che incanta i piccoli giocando con le parole e leggendo loro estratti di libri come ad esempio “Le Marche stregate”.

I piccoli e le piccole, all’incirca da 1 a 10 anni di età, hanno corso qua e là e i genitori hanno scattato tante bellissime foto nel giardino e nella serra. «Ai bordi del prato ci sono le aree dedicate alle altre attività – spiega Moreno Castagna – : il trucca bimbi, il “Calderone della nonna”, dove bimbi e bimbe si divertono a creare ricette antiche grazie ad erbe ed ingredienti naturali. In un angolo del giardino abbiamo sistemato degli spaventosi spaventapasseri dell’Hortus che si muovono a tempo di musica mentre “Il dentista delle zucche” è un piccolo gioco misterioso dedicato ai bimbi coraggiosi. C’è l’area “Ciclamini e Palloncini”, dove i bimbi possono giocare con le creazioni fatte al momento e ammirare “La bicicletta fiorita”, un’antica bici decorata interamente con mazzetti di crisantemi di varie dimensioni e sfumature di colore».

L’animazione è affidata, oltre che ai collaboratori di Hortus, a ragazzi e ragazze dell’associazione culturale “Le stelle del borgo” di Montecosaro. Dalle 15 fino al tramonto, senza prenotazione, nel giardino delle zucche si può correre, fare foto, giocare, ballare, improvvisare un picnic e vivere all’aria aperta momenti di gioia e spensieratezza su prati verdi tra fiori profumati e balle di fieno. Inoltre si possono acquistare piante, fiori e composizioni dell’autunno per decorare la propria casa e il proprio giardino con i colori più belli.

«Durante tutto l’anno alla serra organizziamo eventi a tema – conclude l’agronomo Marco Giustozzi di Hortus -. Il nostro è un impegno costante nel coinvolgere le famiglie alla riscoperta della natura e dell’hobbystica orto e giardino, ma anche della decorazione della casa attraverso la cura di piante verdi e fiorite. È un aspetto importante del benessere di ogni persona. Il prossimo appuntamento si terrà in primavera e si chiamerà “Il Giardino dei Tulipani“, lo stiamo già organizzando e a breve sapremo fornire tutti i dettagli».

Hortus Trade Vivai e Garden si trova in via Piane Chienti a Montecosaro. Per ogni informazione si può contattare il numero 0733 1826166. Seguite la pagina Facebook ufficiale per non perdere le novità.

