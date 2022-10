“Illumina il tuo futuro”,

al Varco sul mare giornata

di orientamento per ragazzi

CIVITANOVA - L'appuntamento è per domenica dalle 10 alle 19: saranno presenti una ventina di postazioni che illustreranno ai ragazzi le possibilità per le scuole superiori. Prevista anche la presenza delle forze dell'ordine per un panoramica sulla carriera militare

Appuntamento domenica al Varco sul Mare con “Illumina il tuo futuro”, evento organizzato dal Comune di Civitanova all’interno del progetto “Civitanova Città con l’Infanzia”, per far conoscere ai giovani le tante possibilità che si possono cogliere con la scelta della scuola superiore. «L’obiettivo – spiega l’amministrazione – è quello di fornire una maggiore consapevolezza ai fini di una scelta ponderata del percorso scolastico e del successivo inserimento nel mondo del lavoro».

L’Amministrazione comunale torna a proporre in presenza questa giornata di orientamento, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, avvalendosi della collaborazione di partner storici come la coop “Il Faro” e la 4D Engineering srl, che si occuperà della parte organizzativa (rapporti con le scuole secondarie e aziende del territorio). Per la prima volta, si è voluto coinvolgere anche le forze dell’ordine e le associazioni militari, i cui rappresentanti avranno modo di illustrare le modalità di accesso alla carriera militare. Alla presentazione sono intervenuti (in foto da sx): Jessica Pennesi (International Relationship Manager presso 4D Engineering srl), Rossano Schiavoni (presidente 4D), Barbara Capponi (Assessore), Roberto Ciccola (presidente Associazione nazionale Carabinieri – sezione Civitanova), Irene Ortolani (educatore sociale Il Faro), Roberta Perini (responsabile risorse umane Il Faro).

L’assessore Barbara Capponi, ringraziando i presenti ciascuno per il proprio contributo, ha detto: «C’è un mondo su cui i ragazzi si affacciano, su cui si debbono inserire e sul quale è necessario fare luce offrendo un supporto informativo, di dialogo e di confronto. La giornata di domenica può essere molto utile sia allo studente sia ai genitori che affrontano insieme ai figli la scelta. In tanti potranno avere uno spaccato delle molte ed importanti realtà che spesso non si conoscono, come il mondo del volontariato, del terzo settore, delle istituzioni e molto altro. É importante avere a disposizione quante più informazioni e panoramiche possibili per decidere del futuro e non temere di fare scelte non appropriate, perché si ha sempre la possibilità di capire quell’esperienza e di ricalibrare il proprio percorso».

L’Openspace sulla formazione occuperà l’intero quadrilatero del Varco sul Mare, dove dalle 10 alle 19 saranno presenti una ventina di postazioni: carabinieri, Guardia di finanza, Nucleo cinofilo, polizia, esercito, aeronautica, Protezione civile, ed undici istituti che offriranno informazioni sul proprio ventaglio formativo: Liceo Scienze Umane “Stella Maris”, Istituti Leonardo, Istituto Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, Ist. Prof.le per l’Industria e l’Artigianato “F. Corridoni”, Istituto Istruzione Superiore “L. da Vinci”, Ist. Tecnico “Corridoni”, Istituto Istruzione superiore Francesco Filelfo – liceo Coreutico danza e canto, Istituto d’istruzione superiore Giuseppe Garibaldi – Macerata, IIS Istituto Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio – Indirizzo Alberghiero, ITIS Fermo “Istituto Tecnico Tecnologico G.e M. Montani”, Liceo Artistico Statale “Umberto Preziotti – Osvaldo Licini”, Cluster Exploore Aerospazio Marche.

«Siamo lieti di poter tornare a collaborare con l’Amministrazione per questo evento – hanno spiegato Rossano Schiavoni e Jessica Pennesi della 4D – e mettere il team di esperti a disposizione dei ragazzi, contando sui rapporti consolidati con tessuto universitario e aziende”. Anche i responsabili settore formazione del Il Faro, presenti Roberta Perini e Irene Ortolani, hanno rimarcato l’importanza di seguire le scelte dei ragazzi, con metodi anche differenziati in base all’età e alle preferenze. Da parte di Ciccola, un ringraziamento al Comune e all’assessore Capponi, che ha avuto la sensibilità di coinvolgere anche il mondo dell’associazionismo militare: «Il Varco sarà una bella vetrina per la squadra operativa che è sempre presente in tanti eventi, insieme alla Protezione civile. Ultimamente siano abituati a confrontarci davanti ad uno schermo, è bello tornare finalmente a dialogare uno accanto all’altro».

