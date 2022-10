Lube a Trento in cerca di conferme,

Nikolov: «Pronti alla battaglia»

VOLLEY - Biancorossi in campo domani alle 20,30 alla Blm Group Arena contro i vicecampioni d’Europa per l’anticipo della quinta giornata di andata

19 Ottobre 2022 - Ore 15:19 - caricamento letture

Countdown per il secondo big match consecutivo della Lube, impegnata domani, giovedì 20 ottobre (alle 20,30) alla Blm Group Arena contro i vicecampioni d’Europa dell’Itas Trentino per l’anticipo della quinta giornata di andata della SuperLega Credem Banca. Il match, inizialmente in programma nel weekend del 29 e 30 ottobre, è stato collocato a cavallo del 3° e del 4° turno di Regular Season perché le due squadre lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre prenderanno parte alla Del Monte® Supercoppa 2022 al PalaPirastu di Cagliari.

Sei campioni del mondo equamente distribuiti nei due roster, anche se il palleggiatore gialloblù Riccardo Sbertoli, alle prese con un problema agli addominali, non dovrebbe essere della partita. Questo è il biglietto da visita di una sfida tra due team che nella passata stagione hanno dato vita a una delle serie più belle di sempre in semifinale play off, poi vinta dai cucinieri con una grande rimonta.

I biancorossi di Chicco Blengini hanno recuperato Marlon Yant e si sono buttati alle spalle la beffa interna al tie break con Padova travolgendo Modena nel posticipo di domenica scorsa tra le mura amiche. Un successo che si è concretizzato con il terzo posto solitario in classifica a quota 7 punti. I trentini, invece, vengono da due sconfitte, al fotofinish sul campo di Verona e in quattro set a Piacenza senza Sbertoli. Gli uomini di Angelo Lorenzetti sgomitano nel gruppone di squadre a 4 punti.

La classifica: Sir Safety Susa Perugia 9, Top Volley Cisterna 9, Cucine Lube Civitanova 7, Allianz Milano 5, Pallavolo Padova 4, WithU Verona 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 4, Itas Trentino 4, Valsa Group Modena 4, Gioiella Prisma Taranto 3, Vero Volley Monza 1, Emma Villas Aubay Siena 0.

Alla scoperta degli avversari-Dopo gli exploit del 2021/22, l’Itas Trentino si è affacciata alla nuova stagione con molte conferme, alcune novità, ma soprattutto con tre Campioni del Mondo in rosa. In estate il Club ha blindato il sestetto. Grazie alla volontà di offrire maggiori alternative ad Angelo Lorenzetti sono maturati l’arrivo di Dzavoronok, il ritorno di Nelli e il lancio di altre giovani promesse come i due liberi Laurenzano e Pace, il palleggiatore figlio d’arte Depalma e il centrale Berger. Le certezze rispondono ai nomi di Kaziyski, Podrascanin e Lisinac, che nella scorsa stagione hanno già confermato di trovarsi a meraviglia con gli azzurri Lavia, Michieletto e Sbertoli. Il titolo iridato ottenuto in Polonia ha dato loro ancora più consapevolezza, utilissima per la causa trentina.

Parla Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- «Il nostro gruppo è giovane, vogliamo migliorare gara dopo gara. Con Modena siamo riusciti a mettere molta pressione agli avversari. Adesso dobbiamo rimanere concentrati. La sfida con l’Itas è la prima di due trasferte toste. Ci aspettiamo un’autentica battaglia sportiva a Trento, ma andremo lì con la speranza di imporci».

Parla Oreste Cavuto (Itas Trentino)- «Siamo in emergenza per l’assenza del regista titolare Sbertoli e ci attendono due gare dure in pochi giorni. La prima con la Lube sarà impegnativa ma molto stimolante, anche perché ritroveremo il contatto con il nostro pubblico che non vediamo da oltre due settimane. Daremo tutto come sempre, sfruttando anche le indicazioni e il ritmo di gioco raccolto domenica a Piacenza».

Statistiche e precedenti – Tante battaglie agonistiche e altrettante sfide dall’esito mai scontato. Il bilancio complessivo parla di 50 vittorie per i marchigiani e 38 per i trentini. La Lube è ampiamente in vantaggio nel bilancio degli incontri casalinghi (31-23), mentre è sotto 19 a 15 nei faccia a faccia esterni. Dall’8 dicembre 2000 al Fontescodella di Macerata (Cucine Lube – Itas 3-1) all’ultima sfida ufficiale, quella dell’ultima Semifinale Play Off datata 27 aprile 2002, quando i biancorossi staccarono al tie break di gara 5 il pass per la Finalissima, le due squadre si sono incrociate spesso per obiettivi prestigiosi. Tornano sempre alla memoria il confronto del Mondiale per Club 2018 conquistato da Trento e le rese dei conti vinte dalla Lube ai Play Off Scudetto in SuperLega e in Coppa Italia nel 2016/17. Tra i match indimenticabili riaffiorano anche la Finalissima del V-Day 2011/12 che valse il secondo Scudetto per i cucinieri e la finale di Supercoppa Italiana 2008 con il successo biancorosso.

L’ultima sfida in ordine di tempo risale alla Finalissima del torneo di Biella “Volley sotto il Mucrone” con vittoria di capitan De Cecco e compagni per 3-1. Nella passata stagione Civitanova e Trento si sono sfidate in 7 occasioni, sia in Regular Season che nella serie di Semifinale Play Off. Un successo a testa nella stagione regolare in virtù del 3-1 targato Trento alla BLM Group Arena nella terza giornata di andata e del successivo riscatto marchigiano al culmine della maratona casalinga nel match di ritorno. Da cineteca le cinque sfide ai Play Off. Caduta in casa e a Trento nei primi due incontri, da brutto anatroccolo la Lube dei campioni è tornata cigno vincendo Gara3 in casa e Gara4 in trasferta per poi passare il turno al fotofinish nel quinto e decisivo match, trainata dai suoi assi e dal tifo incessante.

Curiosità – Gara 2 delle Finali Scudetto 2016/17 in casa trentina resta la sfida con il punteggio più alto grazie ai 241 punti siglati dalle due squadre: Civitanova si impose 2-3 in 2 ore e 37 minuti (31-33, 25-22, 24-26, 30-28,7-15). Il 37-35 del primo set nella 5ª di ritorno 2008/09 rimane il parziale più combattuto tra Civitanova e Trento: set che di fatto diede il via alla vittoria cuciniera con il massimo scarto (29-27 nel secondo set, 25-19 nel terzo set). Nei corsi e ricorsi storici tra gli incroci di Lube e Itas, entrambe le squadre vantano la vittoria di un set per 25-11. Exploit in favore dei biancorossi nel secondo set della 2ª di ritorno 2005/06 in Trentino (vittoria 3 a 1 della Lube), punteggio ottenuto dai gialloblù nella 5ª di andata della SuperLega 2008/09, alla Blm Group Arena (vittoria dell’Itas per 3-1). In entrambe le occasioni il direttore generale di Trento era Beppe Cormio, l’attuale dg biancorosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA