Maceratesi ispirate: 47 gol segnati

Terza tripletta in carriera per Iesari

Cade la Juventus Club Tolentino

SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Delle 30 squadre, 24 sono andate a segno con una media di quasi due centri a testa. Il 27enne del Real Telusiano segna tre reti nel 5 a 0 sul Porto Potenza. Nel girone F il Borgo Mogliano sgambetta la capolista

18 Ottobre 2022 - Ore 10:19 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Una giornata prolifica la quarta di andata per le squadre maceratesi impegnate nei campionati di Seconda categoria. Ben 47 le reti messe a segno da 24 club su 30 partecipanti.

Nel girone F i gol più pesanti li ha messi a segno il Borgo Mogliano, che infligge la prima sconfitta alla capolista Juventus Club Tolentino, sempre da sola al comando. I biancorossi di Persichini mettono in chiaro le cose già nel primo tempo, quando Paolo Appignanesi e Okere firmano i gol vittoria (vana la marcatura ospite di Pasotti nella ripresa). Lo stesso Borgo Mogliano si porta all’inseguimento della leader, in compagnia di Belfortese e San Claudio. I ragazzi di Casoni vincono nella tana degli Amatori Appignano trascinati dalla doppietta di De Ronzi (in mischia e di testa), mentre i rossoblu di Cotica dividono la posta in palio contro l’Atletico Macerata: Rosetti risponde a Ibii.

Roboante il successo della Vigor Macerata, fra le mura amiche, contro la Vis Gualdo: Castaneda (doppietta), Gabrielli, Francesco Patrassi e Intermesoli siglano la cinquina (gloria anche per il portiere arancioblu Fuscà che para un rigore). All’inglese invece il blitz del Petriolo sul campo del Ripesanginesio, piegato da Silvestroni (su un cross laterale) e Taglioni (in contropiede). Prima affermazione in campionato per la Sefrense, che fa suo il derby contro il Pioraco grazie a Corradini (in mischia) e Campetella (da fuori). Due pareggi chiudono il quadro nel raggruppamento F. Il subentrato Santoni (incornata) regala un punto al Pievebovigliana in trasferta contro la Treiese, in vantaggio con Canesin (girata in area). Pari e patta anche fra Pennese e Palombese, la quale scappa nel primo tempo con Pettinari e Lorenzo Mogetta, riacciuffata nella ripresa da Dembele e Santoni (in precedenza Iacoponi fallisce un penalty).

Nel girone E il Montecassiano approfitta del mezzo passo falso della Promos a Santa Maria Apparente (Staffolani, tap in, risponde al colpo di testa di Verdicchio) e si ritrova da solo al comando, anche in virtù del tris casalingo alla Corva: a segno Formicola (da fuori area e in diagonale) e Streccioni (al termine di un’azione corale). Iesari e Giri, invece, sono i mattatori del Real Telusiano, che mostra la manita al Porto Potenza. Il 27enne rossoblu porta a casa il pallone dopo aver realizzato una tripletta (sfruttando due assist di Caporaletti e insaccando di testa), arrotonda il punteggio il subentrato Giri con una doppietta (dalla distanza palla all’angolino e sul primo palo, oltre ad una traversa). È dello United il derby di Civitanova contro l’Academy: Falanca, Matteucci e Serrantoni (doppietta) firmano il poker interno. Corsare, invece, Monteluponese e Morrovalle. I giallorossi violano in rimonta la tana del Real Porto trascinati dalle incornate di Roccetti (su cross di Tomassini) e Thiam (su angolo di Rosati). Vano il gol di Liguori (rigore) per i locali, che poi sbagliano un rigore con Gasparini. I biancorossi di Torresi espugnano Casette d’Ete grazie ai guizzi di Cipolletti (di testa), Giustozzi (dal limite) e Miccichè (palla all’angolino). Dividono la posta in palio Aries Trodica (De Caro) e Csi Recanati (Davide Giuggiolini).

Nel girone C, cadono sia Fabiani Matelica (la Serrana vince 5 a 0) che Victoria Strada (Terre del Lacrima si impone 3 a 2, ininfluenti il colpo di testa di Raffaeli e il pallonetto di Fabrizi).

La top 11 (3-5-2): Fusca (Vigor Macerata); Carbone (Sefrense), Barucca (Petriolo), Liberini (Vigor Macerata); Ibii (San Claudio), Formicola (Montecassiano), Thiam (Monteluponese), Zemrani (Morrovalle), Iesari (Real Telusiano); Matteucci (United Civitanova), De Ronzi (Belfortese). All.: Persichini (Borgo Mogliano).

Il personaggio della settimana: Leonardo Iesari (Real Telusiano). Il 27enne rossoblu sigla la prima tripletta in stagione, la terza in carriera, e trascina letteralmente i suoi, che chiudono i conti già al 50′ (poi Giri arrotonda). Negli ultimi anni ha sempre realizzato un buon bottino di reti, nonostante gli infortuni non gli hanno permesso di disputare tutte le partite. Ma quando è in forma dimostra sempre di poter fare la differenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA