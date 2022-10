Il diploma della Scuola Leopardi

come un master di secondo livello

MACERATA - A decretarlo il ministero dell’Università. E' stata istituita nel 2008 e si affianca ai corsi universitari di laurea Unimc organizzando seminari di carattere innovativo e interdisciplinare

17 Ottobre 2022

Importante riconoscimento per la Scuola di studi superiori “Giacomo Leopardi” dell’Università di Macerata: i diplomi rilasciati al termine dei percorsi di cinque anni sono stati equiparati ai master di secondo livello. A decretarlo è il Ministero dell’Università e della Ricerca, che «ha accertato la sussistenza di stringenti requisiti di qualità – si legge nella nota – quali un corpo docente con studiosi di elevata qualificazione scientifica, presenza di requisiti di accesso e di verifica dei risultati ottenuti dagli studenti nonché la disponibilità di programmi di tutorato e placement, opportunità di mobilità internazionale, servizi integrativi per la didattica e la ricerca, gratuità di vitto e alloggio».

«Si tratta di un traguardo importante – sottolinea il rettore Francesco Adornato -. Da sempre la Scuola si impegna nel coltivare il talento dei giovani costruendo e sviluppando percorsi individuali di crescita intellettuale e professionale. Ora le competenze acquisite nel corso dei cinque anni vengono finalmente riconosciute anche in termini di legge».

La Scuola Leopardi fa parte della rete delle Scuole superiori universitarie, alcune autonome, altre interne a singoli atenei, come nel caso maceratese, che costituiscono un elemento qualificante del sistema universitario italiano. Un iter lungo e complesso ha consentito l’equiparazione dei titoli rilasciati da queste istituzioni ai master di secondo livello. Questo vuol dire che i diplomi delle Scuole trovano una loro collocazione nel quadro europeo delle qualifiche, un sistema di riferimento che confronta e collega i titoli di studio dei paesi dell’Unione Europea al fine di favorire la mobilità. Inoltre, vengono riconosciuti 60 crediti formativi utili per l’accesso ad altri corsi di studio o valutabili per l’ingresso nel mondo del lavoro.

«La Scuola – spiega la direttrice Carla Danani – offre momenti rilevanti di aggregazione e confronto culturale tra allievi e allieve che, nei rispettivi livelli ed ambiti di formazione, condividono percorsi scientifici ed esperienze affini e, allo stesso tempo, apre alla conoscenza e alla comprensione della realtà internazionale, alla capacità di confrontarsi con la complessità, alla cura reciproca per una formazione umana integrale».

La Scuola di studi superiori “Giacomo Leopardi” è stata istituita nel 2008 e si affianca ai corsi universitari di laurea e di laurea magistrale organizzando seminari di carattere innovativo e interdisciplinare, al fine di favorire la più elevata e qualificata preparazione degli studenti e avviarli a specifiche attività di ricerca e di alta professionalità. Per mantenere lo status di allievo si richiede un elevato standard di rendimento nei corsi universitari e nei corsi interni. Gli iscritti sono divisi in due classi, quella delle scienze sociali e quella delle scienze umanistiche. L’ammissione avviene in base al merito ed ogni anno viene pubblicato il bando di ammissione sul sito di Unimc e della Scuola (www.scuolastudisuperiori.unimc.it).

