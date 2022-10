Il Convitto “Leopardi”

dal Comune alla Provincia:

la delibera in Consiglio

MACERATA - L'assise si riunirà il 24, alle 16.30, e il 25 ottobre, alle 16. Si discuterà anche di programmi per le feste natalizie, gestione del campo sportivo di Collevario e delle varianti ex Cus e piano recupero ex Cras

17 Ottobre 2022 - Ore 14:20 - caricamento letture

Il 24, alle 16.30, e il 25 ottobre, alle 16, tornerà a riunirsi il Consiglio comunale di Macerata. Nella giornata di lunedì i lavori inizieranno alle 15 con la discussione delle interrogazioni presentate e che riguardano il trasporto pubblico locale e la sosta (Narciso Ricotta del Partito Democratico), il bando per la gestione del canile comunale (Stefania Monteverde di Macerata bene comune) e le festività natalizie (Andrea Perticarari del Partito Democratico). Subito dopo verrà presa in esame anche l’interpellanza presentata dal consigliere Alberto Cicarè (Strada comune – Potere al popolo) sull’affidamento della gestione del campo sportivo di Collevario.

Il Consiglio passerà poi alla discussione delle delibere iscritte all’ordine del giorno dei lavori sull’approvazione dello schema di convenzione per la regolazione dei rapporti che riguardano il passaggio di competenze, dal Comune alla Provincia di Macerata, del convitto nazionale “Giacomo Leopardi” e delle scuole annesse, sull’adozione preliminare della variante parziale al Prg che interessa l’area in contrada Torregiana – Fontescodella (ex Cus) e della variante al piano di recupero ex Cras che comporta una variante al Prg per l’area che ricade su viale Indipendenza.

Infine tre gli ordini del giorno che verranno presi in esame e che riguardano la cointitolazione dello stadio Helvia Recina a Giuseppe Brizi (Andrea Perticarari del Partito Democratico), l’intitolazione del campo sportivo di Villa Potenza a Michele Gironella (Alessandro Bini della lista Sandro Parcaroli sindaco), “la tutela delle donne” – sostegno all’approvazione del disegno di legge per la modifica della legge sul codice rosso, l 69/19, volto ad introdurre ulteriori disposizioni a tutela delle vittime della violenza di genere, predisponendo tra le altre la misura dell’utilizzo dei braccialetti elettronici anche alla presunta vittima, utilizzando il tracciamento di prossimità (Sabrina De Padova della lista Sandro Parcaroli sindaco).

Nel caso in cui la seduta del 25 ottobre dovesse andare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 27 ottobre alle 16.

