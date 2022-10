Quando l’ua da tavola

16 Ottobre 2022

di Mario Monachesi

“Li contadì’ de ‘na orda no’ ne tinia tante viti, quarcuna o anche gnènte. A issi je sirvia l’ua per fa’ lo vi’, pe’ rimbjì’ votti e damisciane per usu de casa e se quanno vinia l’opere a fa’ a rajudu pe’ lo mète, lo vatte e atre faccènne grosse”.

“Chj magna magna, le viute (bevute) dev’èsse pare”.

“L’ua da taola de ‘lli tempi adèra ‘na schiccheria che li contadì’ non se putia permette, quasci u’ spregu perché li graspi duvia èsse magnati frischi, a lo contrario de quilli per fa’ cantina.

“E pensà’ che fa vène a la salute, ditta anche una de la mensa, adè ricca de antiossidanti contro le rughe, de sali minerali (potassio, ferro, fosforo, calcio, manganese, magnesio, iodio, ecc) e vitamine A, B e C. Proteje da le malatie cardiovascolari e adè ‘n’ajutu ‘mportante contro li rischj dell’arteriosclerosi, ipertensione e diavete. L’acini adè grossi e sodi, lu scurpicciu adè nnertu. Va rcorda co’ le forbece da agustu fino a ottovre (ottobre), lascènno sempre un pizzittu de tranciu ‘ttaccatu a lu graspu.

Le qualità che se troa ogghj n’adè tante: Italia, Regina, Cardinal, Victoria, Red Globe, Autumn Royal, Baresana, Montonico, Pizzutello di Tivoli, Apulia Rose, Moscato de Amburgo, Fragola, Sultanina, Lugliatica, Zibibbo, ecc, ecc.

In campagna ‘ste cose ‘na orda non se sapia, se duvia pensá’ a le cose che sirvia per ji avanti, e lo vi’ adèra ‘n’alimentu che non putia mancà’. Tanto è viro che un modu de di’ recitava: “Lo pozza fa’ pure le cerque”. Spregà’ l’ua per magnalla fresca adèra un peccatu. La vigna duvia èsse ‘na vigna, no’ un negoziu de frutta.

Atri tempi.

