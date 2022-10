E’ morto Attilio Valentini,

il pescatore sorridente

PORTO RECANATI - Si è spento a 58 anni dopo una malattia. Il funerale verrà celebrato domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue

15 Ottobre 2022 - Ore 10:04

Porto Recanati piange Attilio Valentini. Morto a soli 58 anni il pescatore sorridente. Choc e cordoglio a Porto Recanati per la scomparsa di Attilio Valentini, conosciutissimo in città e nel mondo della marineria, storico pescatore esperto e appassionato del proprio lavoro. L’uomo lottava da tempo contro una malattia che gli aveva indebolito il fisico, ma non gli aveva strappato il sorriso per cui oggi in tanti lo ricordano e lo apprezzano. Un personaggio di Porto Recanati, molto conosciuto e la sua scomparsa ha lasciato nello sconforto i tanti amici e conoscenti che in vita hanno condiviso con lui momenti di felicità e spensieratezza. Lascia la moglie Marcella. Il funerale verrà celebrato domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue a Porto Recanati.

