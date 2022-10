Del Monte diventa Mondadori Store

«Siamo cresciute in una libreria

e continuiamo a farlo con passione»

MACERATA - Le sorelle Mariella e Annalisa Del Monte hanno presentato alla città la nuova partnership. «Così si arricchisce la nostra offerta e i lettroi hanno tante opportunità in più». FOTO

15 Ottobre 2022

di Alessandra Pierini (Foto Fabio Falcioni)

Macerata diventa sempre più città ideale per chi ama i libri. Da oggi la storica libreria Del Monte ha aperto i battenti come Mondadori Store.

Una grande opportunità per la città ma anche per la libreria, attività tutta al femminile, portata avanti dalle sorelle Mariella e Annalisa Del Monte. Al loro fianco, non più operativa, ma come baluardo sul quale poggiare solide basi, la mamma Iolan Czifrik.

Mariella e Annalisa hanno accolto nel loro “regno” che oggi si è colorato di palloncini rossi, neri e bianchi, rappresentativi del marchio Mondadori, oltre ad amici e clienti la vice sindaca di Macerata Francesca D’Alessandro e l’assessora Katiuscia Cassetta, oltre alla responsabile della biblioteca di Macerata Laura Mocchegiani.

«Questa importante partnership – hanno sottolineato Mariella e Annalisa – che riguarda la narrativa, ci consentirà di ampliare la nostra offerta e di offrire tante opportunità in più ai lettori e alle lettrici».

Fondata nel 1972, la libreria Del Monte è da 50 anni un punto di riferimento per tutta la città con un forte legame con le famiglie, le scuole, gli insegnanti e diversi enti territoriali grazie alla ricca offerta curata da Annalisa e Mariella Del Monte.

«Siamo cresciute tra gli scaffali della libreria di nostro padre, respirando l’inconfondibile odore di libri. Abbiamo deciso di portare avanti con passione l’attività della libreria e siamo orgogliose di festeggiare quest’anno i suoi primi 50 anni. Celebriamo questo importante traguardo annunciando con grande entusiasmo l’affiliazione a Mondadori Store che ci ha permesso di legare il nostro marchio, diventando Mondadori Bookstore. Siamo certe che la presenza di Mondadori nella nostra città arricchirà l’offerta e i servizi per tutta la nostra clientela e per la comunità».

Sviluppata su una superficie di 250 metri quadri, il punto vendita propone ai visitatori un catalogo di oltre 9mila titoli presenti a scaffale tra narrativa, saggistica, varia, classici. Spazio anche ai fumetti con il reparto Just Comics che ospita un’ampia selezione di manga, supereroi e graphic novel.

A questa ricca proposta editoriale si aggiunge una ricca offerta di libri per bambini con uno spazio dedicato a presentazioni e laboratori per stimolare la creatività e la fantasia dei più piccoli. Completano l’assortimento del Bookstore prodotti di cartoleria, cancelleria e tecnologici. In calendario anche incontri con autori e protagonisti del mondo della cultura e dell’intrattenimento. Inoltre la libreria mette a disposizione di tutti i clienti anche servizi di ordine via telefono e WhatsApp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA