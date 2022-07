Del Monte compie 50 anni

e tira dritto sulla strada della sostenibilità

MACERATA - Taglio del nastro questa mattina per il nuovo settore della storica attività. Già da tempo attiva nel campo dei libri usati e attenta nella scelta di materiali scolastici riciclati o derivanti da apposite piantagioni, l'azienda spinge l'acceleratore e si allea con Ke-novo

23 Luglio 2022

Testi usati, quadernoni in carta riciclata e da oggi anche device ricondizionati per la Dad: sono le proposte della libreria Del Monte a Macerata da tempo in prima linea sulla strada della sostenibilità ambientale.



L’azienda festeggia 50 anni e in occasione di questo importante traguardo ha deciso di non fermarsi, anzi di guardare ancora più avanti e di progettare l’evoluzione dell’attività. Inaugurata questa mattina la nuova sezione aziendale che propone alle famiglie l’acquisto di pc, tablet e strumenti digitali indispensabili quando si ha a che fare con la Didattica a distanza.

«Visto l’arrivo di questa data importante – racconta Mariella Del Monte – ci siamo domandate come è cambiato il mondo del retail, quali fossero le nuove esigenze dei nostri clienti e come potevamo proiettare l’azienda nel futuro con l’obiettivo di continuare ad essere un punto di riferimento per i nostri clienti, per la città e per tutta la provincia di Macerata».

Quali sono stati i motori di questa evoluzione?

«Il covid e l’introduzione della Dad hanno costituito un grande acceleratore. Un altro fattore che orienta le nostre scelte è il tema della sostenibilità ambientale. Quest’ultimo fattore ci ha avvicinato al mondo dei testi scolastici usati, settore che ormai abbiamo sviluppato all’interno della nostra attività ormai da più di 10 anni e sempre il tema della sostenibilità ambientale guida anche la selezione degli articoli che decidiamo di inserire nell’offerta (ad esempio quadernoni prodotti solo con carta riciclata o con carta selezionata da piantagioni appositamente dedicate). Quindi l’introduzione del settore di ricondizionati attraverso la partnership con Ke-novo viene incontro a tutte queste esigenze».

Cos’è Ke-novo e cosa cambierà per i vostri clienti con questa nuova partnership?

«Ke-novo è un franchising specializzato sia nella rivendita dei device (computer fissi, notebook, tablet e smartphone) garantiti 12 mesi, sia nei servizi di assistenza (riparazioni express ed interventi di riparazione anche per dispositivi non acquistati da noi) in questo modo possiamo assistere le famiglie nel percorso scolastico dei figli offrendo non solo testi scolastici ma anche i device per la dad a dei prezzi veramente competitivi essendo ricondizionati. Tra i nuovi servizi c’è anche My Shape, un sistema avanzato on.demand per il taglio di pellicole antishock e auto-rigeneranti, perfette per proteggere gli schermi dei dispositivi digitali.

Possiamo farli risparmiare e contribuire al contempo alla sostenibilità ambientale».

Perchè rivolgersi a voi quando ci sono grandi catene che vendono prodotti tecnologici?

«Perché siamo un’azienda che opera nel settore del retail da 50 anni con un punto vendita fisico dove puoi sempre tornare per l’assistenza post-vendita, perchè ci mettiamo la faccia, perché conosciamo il mondo della scuola e sappiamo individuare a seconda delle esigenze e necessità quale prodotto proporre con il miglior rapporto qualità prezzo. A breve introdurremo anche la possibilità di pagamenti rateali sia dei testi scolastici sia dei prodotti tecnologici».

