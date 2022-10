Corteo per la pace,

cambia la viabilità

MACERATA - Il Comando della Polizia locale ha emesso un'ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in vista della manifestazione di domani

12 Ottobre 2022

Il Comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione del corteo per la pace in programma domani, giovedì 13 ottobre, che percorrerà piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, corso Matteotti e piazza della Libertà. Il provvedimento prevede: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 20 alle 23.30 in piazza Annessione, via Garibaldi e corso Matteotti e sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli sul percorso del corteo.







