«Fermatevi e date

una possibilità alla pace»

Corteo contro la guerra

MACERATA - Organizza la Casa del Popolo, l'appuntamento è per giovedì alle 21,30 in piazza Annessione

10 Ottobre 2022

«Date una possibilità alla pace. Ve lo ha chiesto il Papa, che sembra essere l’unico a mantenere lucidità e umanità. Ve lo chiediamo noi, impauriti e sbigottiti di fronte alla vostra pazzia, ma dichiariamo che non siamo più disposti a rimanere ammutoliti. Noi scendiamo in piazza, alziamo la nostra voce per chiedervi di fermare l’escalation e di provare a percorrere la strada della pace». Questo l’appello della Casa del Popolo 10F di Macerata che ha organizzato un corteo per la pace e contro la guerra per giovedì alle 21.30 in centro storico a Macerata.

«Fermatevi – aggiungono gli organizzatori – Voi potenti della terra state guardando giù dall’orlo dell’abisso, e sembrate non avere paura della caduta. Ma noi vi chiediamo di smettere di giocare d’azzardo con le nostre vite». L’appuntamento è in piazza Annessione, ai Cancelli, poi il corteo pacifico raggiungerà piazza della Libertà. «Stringiamoci contro la guerra – concludono gli organizzatori – per restare umani».

