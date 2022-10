Emergenza idrica,

a Camerino arriva l’autobotte

L'ASSM comunica l'avvio della chiusura a turnazione dell'acquedotto

10 Ottobre 2022 - Ore 17:29 - caricamento letture

Autobotte e chiusure a turnazione degli acquedotti a Camerino. E’ emergenza idrica nel comune di Camerino dove l’Assm ha comunicato la necessità di chiudere a turnazione gli acquedotti a causa della scarsità di piogge. Il prolungarsi del periodo siccitoso infatti dovuto alle scarse precipitazioni e alle temperature elevatissime del periodo estivo ha portato ad una evidente riduzione della portata idrica delle principali fonti di approvvigionamento per il comune camerte. Una situazione che persiste attualmente e per la quale si è reso necessario un intervento di riduzione del consumo attraverso l’attività di turnazione delle chiusure delle uscite dei serbatoi dell’acquedotto, al fine di consentirne il mantenimento del livello e la distribuzione del servizio su tutto il territorio comunale. E’ garantito l’approvvigionamento di acqua potabile attraverso il servizio di autobotte in via Madonna delle Carceri. L’Assm, nel raccomandare all’utenza un utilizzo attento della risorsa al fine di evitarne gli sprechi, limitandosi all’uso potabile domestico dell’acqua, precisa che sarà necessario l’utilizzo del serbatoio di accumulo e dell’autoclave, come previsto dal regolamento edilizio e di distribuzione del servizio del comune di Camerino, al fine di scongiurare prolungate interruzioni del servizio.

