A Pollenza priorità alla scuola:

nuova sede per il comprensivo “Monti”

«E’ il futuro delle nuove generazioni»

TAGLIO DEL NASTRO - Il sindaco Mauro Romoli ha salutato con soddisfazione l'opera. L’intervento è costato 1 milione e 800mila euro di cui solo 1 milione e 200mila a fondo perduto e ha richiesto quasi tre anni di lavoro

E’ stata inaugurata sabato la rinnovata sede dell’Istituto comprensivo Vincenzo Monti di Pollenza.

Al taglio del nastro tanto atteso erano presenti le principali autorità del territorio, il sindaco Mauro Romoli, la dirigente scolastica Catia Scattolini, Giancarlo Mariani in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche e Loredana Leoni per la sezione di Macerata. L’evento, accompagnato dalla musica dell’orchestra scolastica della Scuola Secondaria di I grado di Pollenza, ha visto l’intervento anche del responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, l’ingegnere Federico Canullo, che ha illustrato i principali interventi messi in atto sull’edificio in tema di sicurezza sismica ed efficientamento energetico.

«Un traguardo – fa sapere il Comune – raggiunto dopo anni di lavoro, stretta collaborazione e intensa cooperazione tra tutte le forze in campo: il personale scolastico, docente e non, il personale comunale, l’Amministrazione e le ditte che hanno eseguito i lavori. Un traguardo che guarda al futuro degli alunni, alla loro crescita e alla sicurezza del luogo dove passano la maggior parte del loro tempo, la scuola. Un edificio bello, sicuro, ampio e con laboratori completamente rinnovati dove sviluppare una didattica moderna e di qualità».

L’intervento costato 1 milione e 800 mila euro di cui solo 1 milione e 200mila a fondo perduto, ha richiesto quasi tre anni di lavoro ma tanta è stata la soddisfazione espressa dai ragazzi e dai loro genitori intervenuti numerosi alla cerimonia.

«Si sente spessissimo parlare in tv e per strada di una politica che dovrebbe essere fatta per i giovani, per le nuove generazioni ed invece troppo spesso le scelte che vengono fatte guardano ad altre priorità. Noi pensiamo di aver fatto qualcosa di concreto per quello che è il futuro delle nuove generazioni di pollentini e per le loro famiglie che nello scegliere di impostare il loro progetto di vita a Pollenza potranno contare su delle scuole sicure, moderne e funzionali» ha detto il sindaco Mauro Romoli nel messaggio di apertura della cerimonia inaugurale.

