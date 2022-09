Da San Claudio a Sant’Angelo

per celebrare i 50 anni

della mitica Alfetta

L'EVENTO organizzato dalla Scuderia Marche in programma domenica

Partirà domenica 2 ottobre alle 8,30 la carovana di vetture della Scuderia Marche che, attraversando la provincia, punterà in direzione monti per raggiungere il piccolo borgo di Sant’Angelo in Pontano.

Le auto coinvolte, rigorosamente tutte immatricolate entro il 1992 oppure in possesso di Targa Oro che ne certifica il valore storico, dopo aver sfilato per le strade del territorio saranno accolte nel Comune dal sindaco Vanda Broglia che accompagnerà gli equipaggi in un tour del borgo. In particolare il raduno sarà l’occasione per scoprire un piccolo gioiello maceratese: il teatro Nicola Antonio Angeletti nella lista dei 70 teatri storici marchigiani e tra i 23 maceratesi. Una vera e propria bomboniera ricca di storia, costruito nel XVIII secolo.

Nel teatro si terrà la conferenza, aperta al pubblico sulla storia dell’Alfetta, l’auto che nei suoi 50 anni di vita ha fatto sognare migliaia di italiani. L’incontro si concluderà con un pranzo nel borgo.

«Per noi è un vero piacere raccogliere l’invito del sindaco e portare le nostre vetture anche in questi luoghi, forse più isolati ma sicuramente ricchi di fascino e molto rappresentativi del nostro territorio – spiegano gli organizzatori – al piacere dell’uscita vogliamo unire anche il sostegno al borgo colpito dal terremoto che tanto ha flagellato la nostra regione. L’idea è che con la presenza delle auto storiche e con i tanti membri dei nostri equipaggi si possa fornire un piccolo tassello per la rinascita, passo dopo passo, dei bellissimi Sibillini».

