Contrasto a evasione e frode fiscale,

i complimenti del comandante Cuneo

alle Fiamme gialle maceratesi

Il comandante interregionale dell’Italia centro-settentrionale ha fatto visita al comando provinciale della caserma “Livio Cicalè” ed ha apprezzato le numerose iniziative intraprese per assolvere i compiti istituzionali demandati al corpo di Polizia economico-finanziaria

29 Settembre 2022 - Ore 11:43 - caricamento letture

Il comandante interregionale dell’Italia centro-settentrionale della Guardia di Finanza, il generale di corpo d’armata Fabrizio Cuneo, ha fatto visita al comando provinciale di Macerata. L’alto ufficiale, accompagnato dal comandante regionale Marche, generale di rrigata Alessandro Barbera, è giunto alla caserma “Livio Cicalè” di Macerata, dove è stato accolto con gli onori di rito dal comandante provinciale, il colonnello Ferdinando Falco, ed ha quindi incontrato una rappresentanza del personale in servizio nei reparti del corpo della provincia, unitamente ad alcuni membri dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia in congedo delle sezioni di Macerata e di Civitanova.

Fabrizio Cuneo si è recato in visita anche al prefetto di Macerata Flavio Ferdani, al presidente della Provincia e sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, al rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato, al presidente del tribunale di Macerata Paolo Giuseppe Sabino Vadalà e al procuratore della Repubblica al tribunale di Macerata Claudio Rastrelli, con i quali si è confrontato su tematiche di rilievo istituzionale e operativo.

Il comandante provinciale ha illustrato al generale Cuneo, nel corso di un briefing istituzionale, le principali iniziative a favore del personale e della logistica, nonché le attività di natura operativa di maggiore rilevanza.

Al termine della visita, il generale Cuneo si è complimentato per l’attività svolta dalle Fiamme Gialle maceratesi a contrasto dei fenomeni di evasione e frode fiscale, degli illeciti nel settore della spesa pubblica e nella lotta ad ogni forma di criminalità ed ha espresso il proprio apprezzamento per le numerose iniziative intraprese per assolvere i molteplici compiti istituzionali demandati al corpo quale Polizia economico-finanziaria.

Infine, ha partecipato loro il ringraziamento ricevuto da tutte le autorità incontrate che si sono congratulate per il prezioso contributo fornito quotidianamente dal corpo.

