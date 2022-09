Scontro sulla Cingolana,

una persona estratta dalle lamiere

TREIA - Lo scontro all'incrocio per Appignano intorno alle 20. Due i feriti, non gravi, che sono stati portati all'ospedale di Macerata

28 Settembre 2022 - Ore 21:03 - caricamento letture

Scontro tra due auto lungo la Cingolana all’incrocio per Appignano. Due le persone ferite, una è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, nessuna sarebbe in condizioni gravi. L’incidente, sulle cui cause dovranno fare chiarezza i carabinieri della Compagnia di Macerata, intervenuti sul posto, è avvenuto intorno alle 20 di questa sera. Il punto in cui è avvenuto è nel comune di Treia, dove c’è l’incrocio per andare ad Appignano. Una delle vetture ha investito l’altra sulla fiancata. Sul posto con i vigili del fuoco sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le cure a due persone che sono rimaste ferite. Una di queste era incastrata all’interno dell’abitacolo dell’auto ed è stata fatta uscire dai vigili del fuoco che poi l’hanno affidata alle cure dei sanitari. I feriti sono stati portati all’ospedale di Macerata.



(redazione CM)

