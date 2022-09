Bimbo morto a 5 anni,

soffocato dalla cinta del seggiolone

dopo essere scivolato

MORROVALLE - Oggi il medico legale Antonio Tombolini (in foto) ha svolto l'ispezione cadaverica all'obitorio di Civitanova sul piccolo Bourhan Abida

23 Settembre 2022 - Ore 20:56 - caricamento letture

di Gianluca Ginella

Soffocato dalla cintura del seggiolone dopo essere scivolato. Così è stata ricoscruita la morte del bambino di 5 anni di Morrovalle, Bourhan Abida, di origini marocchine. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì. Il piccolo quel giorno si trovava in casa con la mamma (in quei giorni il padre era in Marocco, è rientrato ieri sera). Oggi all’obitorio di Civitanova il medico legale Antonio Tombolini ha svolto l’ispezione cadaverica sul piccolo. Alla fine niente autopsia, non è stata necessaria.

Il medico legale, da quanto emerge, ha stabilito che la morte è dovuta ad una disgrazia. Il piccolo, che aveva dei gravi problemi di salute, si trovava su di un seggiolone ed intorno alle 17 di mercoledì è scivolato restando soffocato con la cintura del seggiolone (che serve per tenere fermi i bambini). Distrutta dal dolore la mamma del bambino, che non ha potuto fare niente per salvare il piccolo. La tragedia ha scosso Morrovalle, il sindaco Andrea Staffolani ha incontrato la famiglia. Dopo l’ispezione cadaverica la procura ha dato il nullaosta per la sepoltura del bambino. L’incarico è stato affidato alle pompe funebri Carpineti di Morrovalle che si stanno adoperando al massimo per aiutare la famiglia del bambino. Ci sarà (ma è da fissare) una piccola cerimonia all’obitorio di Civitanova, poi il bambino verrà portato al cimitero di Ancona nell’area musulmana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA