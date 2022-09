Caritas diocesana,

MACERATA - Denis Marini è il direttore, Franco Berardi vicedirettore, Andrea Marinozzi segretario e don Roberto D’Annibale assistente spirituale

Il vescovo Nazzareno Marconi ha nominato i nuovi responsabili della Caritas diocesana di Macerata. A guidare l’organismo preposto alla pastorale della carità sono i diaconi Denis Marini come direttore, Franco Berardi come vicedirettore, Andrea Marinozzi come segretario e don Roberto D’Annibale come assistente spirituale. «Ringraziamo il diacono Lorenzo Cerquetella e il generale Carlo Tirabassi per la generosità, la competenza e la passione con cui in questi anni hanno servito la Chiesa diocesana nell’azione caritativa – si legge in una nota -. Il vescovo, al nuovo direttivo che resterà in carica per i prossimi cinque anni, ha chiesto di rafforzare sempre più i legami con ogni zona del territorio diocesano. Nella consapevolezza che viviamo un momento di forti cambiamenti sociali e politici, è bene che il lavoro della Caritas diocesana possa contare su collaborazioni significative con i vari Enti e realtà del Terzo Settore. Sul nuovo Direttivo, sui dipendenti e collaboratori a vario titolo ha invocato la benedizione di Dio perché continui l’opera del Suo Amore in mezzo a noi».

