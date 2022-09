Poligono in rosa,

al tiro a segno

due giorni dedicati alle donne

MACERATA - Sabato 24 settembre dalle 15 alle 18 e domenica 25 settembre dalle 9 alle 12 si può provare gratuitamente la disciplina del tiro sportivo

Il poligono di tiro di Macerata si tinge di rosa e apre le porte alle donne in due giornate dedicate, per dare loro la possibilità di provare gratuitamente la disciplina del tiro sportivo con formatori e istruttori istituzionali. L’evento “Poligono in rosa” è in programma al tiro a segno in contrada della Pieve a Macerata sabato 24 settembre dalle 15 alle 18 e domenica 25 settembre dalle 9 alle 12. «Il nostro obiettivo – spiega il presidente Gilberto Nardi – è avvicinare il popolo femminile a questo sport anche olimpionico. Chi ha un porto d’armi può sparare a fuoco, chi non lo ha sparerà ad aria compressa e in sicurezza». Si può provare dai 10 anni con il consenso dei genitori. La due giorni sarà presentata da Marco Moscatelli. Madrina dell’evento la showgirl Giada D’Angeli.

