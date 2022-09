I cento anni di Elvira:

il sindaco le fa un regalo

TOLENTINO - La donna ieri ha tagliato il traguardo del secolo di vita. E' ospite alla casa di riposo Porcelli dove per tanti anni ha fatto la volontaria

19 Settembre 2022 - Ore 14:59 - caricamento letture

Elvira Urfini compie cento anni, il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, ieri le ha fatto gli auguri donandole una pergamena. L’anziana nata nel 1922, è stata sposata con Ezio Mancini in seconde nozze, con due figli acquisiti. Ha lavorato come casalinga. Ha fatto per molti anni volontariato alla casa di riposo e da dopo il terremoto si è voluta trasferire all’Asp Porcelli dove si trova molto bene e ancora oggi collabora con la lavanderia. Molto lucida, è in forma e conserva i ricordi più importanti.

