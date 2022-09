Carambola su due auto parcheggiate

CAMERINO - E' successo nella notte in viale Leopardi, stamattina l'amara scoperta da parte dei proprietari delle vetture danneggiate

Carambola su due auto parcheggiate in viale Leopardi, a Camerino. E’ sucesso nella notte, una vettura è piombata su due auto in sosta, una Fiat Punto ed un Nissan Terrano, danni rilevanti nella parte posteriore dei veicoli. I proprietari delle due vetture vivono non lontano da dove hanno parcheggiato, nella zona antistante il tempio dell’Annunziata. Nella notte hanno sentito un certo movimento di mezzi, ma non hanno dato peso e non si sono affacciati. Al mattino andando a riprendere le auto hanno trovato l’amara sorpresa. Le loro due vetture risultavano infatti danneggiate, il fuoristrada nella parte posteriore sinistra, la Fiat presenta una vistosa ammaccatura da tamponamento nella parte posteriore. Ai proprietari non è rimasto altro da fare che cercare di risalire alla vettura che è piombata sulle loro auto. Per farlo hanno sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri e si stanno attivando, in modo da poter risalire a chi guidava, per poter essere risarciti dei danni riportati dalle loro vetture. Lanciano un appello a chiunque abbia assistito all’incidente a dare informazioni utili. Un aiuto potrebbe venire dalle telecamere di videosorveglianza che presidiano gli incroci principali di Camerino, di cui alcune sono dotate di dispositivo ocr per la lettura delle targhe.

