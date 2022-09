Lube, si presenta Alex Nikolov

Tornati i campioni del mondo

VOLLEY - Domani, alle 17.40, nella sala stampa dell’Eurosuole Forum di Civitanova è prevista la presentazione ufficiale dello schiacciatore. Prima, alle 15.45, l'allenamento congiunto contro la Med Store Tunit Macerata. Simone Anzani, Fabio Balaso e Mattia Bottolo si aggregheranno ufficialmente al gruppo lunedì

13 Settembre 2022 - Ore 17:17 - caricamento letture

La Lube sta per abbracciare uno dei suoi “golden boy”. Domani, mercoledì 14, alle 17.40, nella sala stampa dell’Eurosuole Forum, è prevista la presentazione ufficiale dello schiacciatore Alex Nikolov, colpo di mercato di fine luglio. L’atleta si trova a Civitanova con la selezione Under 20 del suo paese per prepararsi agli imminenti campionati europei giovanili. Sempre domani, la sua nazionale disputerà un allenamento congiunto con i pari età della Francia, che nella rassegna continentale faranno parte di una pool differente. Dopo le sue prime parole al palazzetto, Nikolov tornerà in nazionale e sarà l’ultimo in ordine di tempo a unirsi al roster cuciniero.

Intanto, nella tarda serata di ieri, sono rientrati a Civitanova i tre biancorossi che domenica hanno alzato al cielo la coppa del mondo a Katowice. Simone Anzani, Fabio Balaso e Mattia Bottolo si aggregheranno ufficialmente al gruppo lunedì. In settimana sono attesi Luciano De Cecco e Barthelemy Chinenyeze.

Il sestetto di Chicco Blengini continua ad allenarsi a pieno ritmo in vista dell’allenamento congiunto di domani (inizio match alle 15.45), contro la Med Store Tunit Macerata, formazione di A3 che i campioni d’Italia avrebbero già dovuto affrontare lo scorso 3 settembre nel test match poi rinviato. C’è curiosità per il confronto a porte aperte, il secondo per i cucinieri. All’esordio nella preseason, giovedì 8 settembre, una Lube a ranghi ridotti aveva disputato 4 set con una Videx Yuasa Grottazzolina già pimpante e combattiva. Venerdì 16 settembre, alle 17, è previsto il return match d’allenamento con la Videx.

