FUMETTI - Per il secondo anno LuNa eventi organizza un laboratorio didattico e ludico-ricreativo rivolto alla fascia degli adolescenti. Sarà svolto in presenza dal docente Riccardo Messi

Torna il “Treia comics”, alla sua seconda edizione. Per il secondo anno infatti LuNa eventi organizza per il Comune un laboratorio didattico e ludico-ricreativo di fumetto e di sceneggiatura, rivolto anche alla fascia degli adolescenti. Il fil rouge delle tavole realizzate lo scorso anno era il bracciale, mentre quest’anno i piccoli talenti saranno chiamati a realizzare un fumetto ambientato a Treia con il personaggio della scrittrice Dolores Prato. «Lo sviluppo della creatività – scrive l’amministrazione – resta un intento importante e il Comune, ancora una volta, offre a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze del territorio un’opportunità di condivisione e di sviluppo del talento artistico».

Il laboratorio sarà svolto in presenza dal docente Riccardo Messi, artista internazionale nel campo del comics, in aula multimediale a Treia. Ad accompagnare Riccardo Messi ci sarà la direttrice e scrittrice LuNa, Lucia Nardi, per la gestione organizzativa del corso e per la docenza della parte della sceneggiatura. La presentazione del corso è aperta a tutti e si rivolge a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 9 ai 16 anni che siano curiosi e appassionati di questo magico mondo del fumetto o che abbiano già avuto un primo approccio con il fumetto e si terrà giovedì 29 settembre, alle 18, in aula multimediale. Potranno partecipare sia gli allievi dello scorso anno, al fine di proseguire nel loro percorso, ma anche i nuovi talenti che vogliono misurarsi con le tutte le fasi dell’ideazione e della realizzazione di un albo, come i veri professionisti del settore.

I docenti, inoltre, saranno disponibili a rispondere a curiosità e domande da parte delle famiglie e raccoglieranno le iscrizioni. Le lezioni si terranno durante tutto il mese di ottobre nei giorni settimanali del martedì e del giovedì, dal 4 ottobre al 27 ottobre, dalle 16.30 alle 18 in aula multimediale. Anche i materiali, come l’intero percorso laboratoriale, saranno offerti dal Comune di Treia a quanti parteciperanno. Alla fine degli otto incontri le tavole si trasformeranno in veri e propri fumetti e gli albi realizzati dai ragazzi e dalle ragazze saranno distribuiti in una cerimonia ufficiale di consegna con menzioni critiche speciali commentate dai docenti per i giovani più meritevoli ed attestati di partecipazione per tutti.

Per prenotare il laboratorio è possibile fin da ora inviare un messaggio al 3208231167 indicando nome e cognome del partecipante.

