Maxi tamponamento in A14,

feriti e traffico in tilt

INCIDENTE in direzione sud, nella galleria dopo l'uscita di Pedaso: coinvolti quattro mezzi pesanti e un'auto. Due i chilometri di coda

7 Settembre 2022 - Ore 09:46 - caricamento letture

AGGIORNAMENTO DELLE 10,40 – E’ stato riaperto verso le 10,15 il tratto di A14 tra Pedaso e Grottammare interessato da un tamponamento a cinque. Autostrade fa sapere che attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 5 km di coda in diminuzione in direzione Pescara.

***

Maxi tamponamento in A14: feriti e traffico in tilt. E’ successo verso le 8,30 nel tratto marchigiano della Bologna-Taranto, direzione sud nella galleria situata circa 1 km dopo l’uscita di Pedaso direzione Grottammare. Il tratto è stato temporaneamente chiuso, si sono formati circa 2 km di coda. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale di Autostrade. Agli automobilisti diretti verso Pescara dopo l’uscita a Fermo, Autostrade consiglia di percorrere la Statale Adriatica per poi rientrare in autostrada a Grottammare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA