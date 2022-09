Operatore dei servizi di accoglienza

e custodia del patrimonio culturale:

via alle lezioni del corso

MACERATA - Si stanno svolgendo al Matt, 18 i partecipanti

6 Settembre 2022 - Ore 13:37 - caricamento letture

Con l’avvio del corso di formazione per “Operatore dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale” prosegue l’attività di alta formazione del Comune di Macerata, ente accreditato presso la Regione Marche.

Ieri, lunedì 5 settembre, a dare il benvenuto e a salutare i 18 partecipanti al corso, che si sta svolgendo nei locali del Matt, è stata l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta che ha ribadito l’importanza della cultura all’interno delle politiche locali, presentando gli ottimi risultati ottenuti dal complesso museale maceratese che si affiancano al trend positivo che investe l’intera regione. Presente anche Sabrina Dubbini responsabile didattica dell’Istao, istituto che supporta l’organizzazione didattica del corso, che invece ha illustrato le caratteristiche del corso, il programma e l’importanza delle figure che verranno formate.

Il corso, di 250 ore e finanziato dalla Regione, formerà persone che opereranno nell’ambito della promozione e dell’erogazione dei Beni culturali, con un profilo specializzato in assistenza all’utenza nella fruizione del patrimonio museale, vigilanza e custodia delle opere presenti all’interno degli spazi espositivi e gestione dei flussi di accesso ai musei/spazi culturali. Sono ancora aperte, invece, fino al 12 settembre, le iscrizioni per l’altro corso organizzato dal Comune di Macerata per “Responsabile marketing e strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi”. Info: www.comune.macerata.it .

