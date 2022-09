In tribunale 6 nuove funzionarie

MACERATA - Hanno vinto un concorso che non veniva indetto da 30 anni

6 Settembre 2022 - Ore 16:17 - caricamento letture

In tribunale da oggi sono in servizio sei nuovi funzionari giudiziari. O meglio funzionarie, visto che si tratta di sei donne. Sono Elisa Agostinelli, Sara Compagnucci, Cristina D’Amico, Patrizia Mauro, Eleonora Mazzoccanti e Marzia Melletti. Hanno vinto il concorso di area terza (ex funzionari direttivi), e si può dire si è trattato di qualcosa di storico perché da trent’anni non veniva più fatto il bando. Concorso che si è svolto in tutta Italia con 2.329 posti disponibili a livello nazionale. Sei di questi sono stati assegnati nella nostra provincia per il palazzo di giustizia di Macerata. Le nuove funzionarie, ad eccezione di una, sono tutte maceratesi e in base alla posizione in cui si sono piazzate nella graduatoria del concorso hanno potuto scegliere l’ufficio dove preferivano lavorare. Ora saranno impiegate in tribunale in tre aree distinte, dirette da Gabriele Troiani, Laura Eugeni ed Elena Mancinelli.

