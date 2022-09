Festa di San Nicola a pieno regime:

tanti eventi ma niente fuochi

TOLENTINO - Due settimane (fino al 18 settembre) ricche di appuntamenti. Da quelli religiosi agli spettacoli con musica e burattini. Il calendario completo

di Francesca Marsili

A Tolentino si festeggia San Nicola, ma quest’anno senza i tradizionali fuochi: i soldi risparmiati andranno alle famiglie in difficoltà. Questa l’indicazione del sindaco Mauro Sclavi. Fuochi a parte il cartellone per le celebrazioni del co-patrono della città, presentato questa mattina dal vicesindaco Alessia Pupo, prevede numerosi eventi. Un calendario ricchissimo che torna a pieno regime dopo le restrizioni causate dal Covid e che si svolgerà nell’arco di due settimane. Dallo sport alla cultura, alla gastronomia, passando per il divertimento per grandi e piccini. Diverse le novità di questa edizione che si affiancano alle iniziative più consolidate come il premio “Cittadino dell’anno” che andrà ad Arnaldo Marcelletti, storico farmacista che ha compiuto cento anni lo scorso giugno. «Ancora una volta, come vuole la tradizione, ci apprestiamo a vivere giorni densi di appuntamenti – ha esordito Pupo – ma soprattutto di alti significati religiosi ispirati dal nostro taumaturgo Nicola». Molte le occasioni che riempiranno di spiritualità con le messe solenni celebrate nella basilica di San Nicola sia il 10 settembre che la domenica del Perdono, il 18, giornata in cui ci sarà anche la processione.

I festeggiamenti si animeranno il 16 settembre con la musica dei 90Mania in piazza della Libertà; domenica 11, novità di questa edizione, si mangia in piazza della Libertà con i “Sapori e colori delle contrade e dei quartieri” con la musica del gruppo “I Ragni” alle 18,30 e il tributo a Ligabue alle 21,30 con la “Marlon Brando Band”. E poi ancora, tre spettacoli di burattini per i più piccoli nella piazzetta del teatro Vaccaj a cura di “Rancia Verde Blu”. Spazio anche alla cultura con i ragazzi di Zagreus e il loro festival “Sacro e Profano” e allo sport con passeggiate in Nordic walking attorno al castello della Rancia. «Ringrazio, a nome anche del sindaco Mauro Sclavi e del presidente del Consiglio Alessandro Massi, oltre la Comunità agostiniana e il priore Gabriele Pedicino, anche tutte le associazioni che hanno dato il loro apporto collaborando fattivamente – ha proseguito la vicesindaco – organizzando un proprio evento che andrà ad arricchire una serie di proposte pensate per tutta la famiglia».

Come sempre le festività si concluderanno domenica 18 con la tradizionale fiera allestita per le vie e le piazze del centro storico, il concerto della banda cittadina, il concerto di fiati “G. Verdi” e la classicissima tombola la cui organizzazione è curata dagli scout di Tolentino. Padre Claudio Auguello ha sottolineato come quella di quest’anno è una celebrazione molto importante: «perchè abbiamo avuto la concessione di concedere l’Indulgenza plenaria per tutta la settimana, dal 10 al 18 settembre che si concluderà con la processione». Tre le messe più importanti per la celebrazione di San Nicola: quella di sabato 10 settembre alle 18,30 verrà presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi, quella di domenica 11 alle 10,30 dall’arcivescovo emerito di Cagliari Giuseppe Mani e quella conclusiva di domenica 18 alle 19 dal cardinale José Tolentino Mendoça.

IL PROGRAMMA RELIGIOSO – Da oggi all’8 settembre il triduo predicato di Giuseppe Caruso, preside dell’Istituto patristico augustinianum di Roma. Oggi pomeriggio (alle 18,30) messa animata dall’Unità pastorale 9. Domani alle 18,30 messa animata dall’Unità pastorale 10. L’8 settembre: 18,30 messa al termine Ricordo del Viatico di San Nicola. 9 settembre alle 17,30 messa, 18,30 solenni primi vespri di San Nicola. Il 10 settembre la festa di San Nicola con la messa del vescovo Marconi (che si terrà alle 18,30). Le altre messe saranno alle 8,30, 9,30, 10,30, 12, 17, 18,30, 21,30). L’11 settembre le messe saranno alle 8,30, 10,30, 12, 18,30, 21,30. Alle 10,30 apertura della Festa del Perdono di San Nicola. Lunedì 12 settembre alle 18,30 messa con preghiera di guarigione e affidamento a San Nicola dei malati nel corpo e nello spirito. Martedì 13 settembre alle 21,15 preghiera del Santo Rosario e preghiera a San Nicola per i defunti. Mercoledì 14 settembre alle 21,15 Riflessione “Guerra, pace e riconciliazione” di Filomeno Lopes scrittore e giornalista presso la Radio Vaticana. Il 15 settembre alle 21,30 preghiera animata dal Rinnovamento nello Spirito. Il 16 settembre alle 21,15 canto della Compieta e preghiera di affidamento delle famiglie a San Nicola. Il 17 settembre alle 21,15 adorazione animata dalla Fraternità Charis. Il 18 settembre alle 17,45 la processione, poi alle 19 la messa presieduta dal cardinale Josè Tolentino Mendonça. Le altre messe saranno alle 8,30, 10,30, 12, 17, 19, 21,30.

GLI EVENTI – Da domani al 9 settembre (alle 18 e alle 21,15): Centro storico Ermetica – Festival delle scienze umane “Sacro profano” a cura dell’Associazione Zagreus.

8-11 settembre alle 9 (Nuovo circolo tennis) torneo Padel open circuito regione Marche Ac. Asd tennis Tolentino. Venerdì 9 settembre alle 18, in piazza Nicola Vaccaj, “Favole fa’ – Gran teatro dei burattini” di Rancia verde e blu (info e prenotazioni info@teatrovaccaj.it – 340 7028078), alle 21,30 in piazza Nicola Vaccaj Pinocchio – Gran teatro dei burattini di Rancia verde e blu (info e prenotazioni info@teatrovaccaj.it – 340 7028078).

Sabato 10 settembre dalle 8, in piazza Martiri Montalto, “Le Piazzette”. Dalle 9 alle 11 e dalle 15,30 alle 17,30 al parco Isola d’Istria corso base di Nordic Walking (ingresso gratuito). Alle 18 in piazza Nicola Vaccaj “Pinocchio – Gran teatro dei burattini” di Rancia verde e blu. Alle 21 in piazza della Libertà Premio “Ponte del diavolo” al cittadino tolentinate dell’anno. Alle 21,30 in piazza Nicola Vaccaj Favole fa’ – Gran teatro dei burattini di Rancia verde e blu.

Domenica 11 settembre dalle 8 in piazza Martiri Montalto “Le Piazzette”. Alle 9,30 al castello della Rancia passeggiata in Nordic Walking. Dalle 16 in piazza della Libertà “Sapori e colori delle contrade e dei quartieri” a cura dei comitati di quartiere. Alle 18 in piazza Nicola Vaccaj Pinocchio – Gran teatro dei burattini di Rancia verde e blu. Venerdì 16 settembre alle 21 in piazza della Libertà, 90Mania.

Sabato 17 settembre alle 21 al Nuovo circolo tennis fase macroarea nazionale under 12 femminile di tennis Ac. Asd Tennis Tolentino. Dalle 15,30 alle 16 (via Ozeri) XXXI edizione Tolentino Arte (aperta fino al 18 settembre) a cura del Laboratorio dell’Arte. Alle 17,30 in piazza Mauruzi “Ti portiamo nello spazio” realtà virtuale a 360 gradi. Alle 20 (Ponte del Diavolo e Centro storico) “Sul Ponte del Diavolo…tra storia e leggenda”. Alle 21 al teatro Politeama: concerto jazz (www.politeama.org). Alle 23,30 al castello della Rancia, De Mood presenta Mood Night (info e booking 340.9311465). Domenica 18 settembre al centro storico Fiera e festa del Perdono di San Nicola. Alle 9 al bocciodromo Le Grazie il 15esimo trofeo femminile città di Tolentino. Alle 9 al Nuovo circolo tennis: fase macroarea nazionale U.12 femminile di Tennis. Alle 21,30 in piazza della Libertà, concerto di fiati “Giuseppe Verdi”. Alle 23, in piazza della Libertà, estrazione della tradizionale “Tombola di San Nicola”. Dall’8 al 18 settembre nei locali del convento la tradizionale Pesca di San Nicola, luminarie per le vie e le piazze della città e luna park in zona Sticchi.

