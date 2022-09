Con Lifi la scuola Olimpia

viaggia ad alta velocità

MONTEFANO - Presentato oggi il nuovo impianto di navigazione internet. Il progetto ha ottenuto il finanziamento della Regione.

5 Settembre 2022 - Ore 20:10 - caricamento letture

Conclusi a fine agosto i lavori per l’installazione della rete LiFi nella scuola primaria Olimpia, oggi – nel medesimo istituto scolastico – è stato presentato progetto che vede la scuola italiana e al mondo che ha la più estesa rete LiFi.

Il nuovo impianto consente la navigazione internet ad alta velocità sfruttando la tecnologia di trasmissione dati mediante raggi infrarossi, evitando così la diffusione nell’ambiente di onde elettromagnetiche a tutela della salute di alunni, docenti e personale scolastico.

La sindaca Angela Barbieri, ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione, commentando con soddisfazione questo importante passo avanti: «Abbiamo partecipato con interesse al Bando Servizi Scolastici Rete Locale Wireless Zero EMF. Il nostro progetto ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Marche per un importo complessivo di € 59.999,60 per la realizzazione di una rete wireless LiFi in questo istituto scolastico, prevedendo interventi e forniture di apparati per 4 aule adibite a laboratori/biblioteca per una superficie pari a mq. 165, poi divenuti 268 con estensione dell’area di copertura del segnale anche allo spazio aperto per attività comuni. Abbiamo eliminato le emissioni di radiofrequenza nella quasi totalità degli ambienti scolastici utilizzando la modulazione delle onde luminose anziché delle onde radiomagnetiche potenzialmente dannose. Si concretizza, quindi, l’impegno del Comune di Montefano per un futuro connesso, veloce, sicuro e sostenibile».

Dopo i saluti della dirigente scolastica Filomena Maria Greco – che ha parlato di come le infrastrutture scolastiche debbano essere valorizzate dai servizi – l’intervento dell’ingegner Massimo Trojani, Rup per la Regione Marche. «E’ ora possibile coniugare i servizi della banda larga con servizi ad altissima digitalizzazione. Quello che è il principio primo della Pubblica Amministrazione – la precauzionalità nell’ottica della tutela della salute del cittadino – prende forma anche attraverso le reti LiFi. Sappiamo che, in particolare sotto i 10 anni, è molto importante attuare sistemi di precauzione quanto ad esposizione alle onde elettromagnetiche».

Giuliano Mazzarini dello Studio Step di Jesi – incaricato dal Comune della progettazione tecnica della rete – ha affermato che, grazie alle nuove tecnologie che lo rendono adesso più accessibile anche dal punto di vista economico, il sistema LiFi può prendere spazio in molti ambiti.

Per la realizzazione il Comune di Montefano si è affidata all’Azienda Aura Taitle di Bologna, leader in Italia nel realizzare progetti innovativi in cui luce, connettività, energia e sostenibilità sono elementi funzionali alla sicurezza ed al benessere umano. Ulrich Bertelsen, Amministratore Delegato, ha illustrato attraverso un video le peculiarità della rete LiFi e le molte opportunità che può offrire.

L’incontro si è concluso con una dimostrazione pratica in una delle aule dotate del LiFi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA