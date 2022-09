Centro sportivo Salvo D’Acquisto,

MATELICA - Il Comune ha ottenuto un milione e 160mila euro dal fondo complementare al Pnrr, che implementerà con 122 mila euro dal proprio bilancio. L’ex stazione di servizio Agip all’ingresso della città, voluta personalmente da Enrico Mattei, diventerà un centro di informazione turistica

di Monia Orazi

L’ex stazione di servizio Agip all’ingresso di Matelica, voluta personalmente da Enrico Mattei, finalmente diventerà un centro di informazione turistica. Il progetto, di cui si parla da diversi anni, sta per diventare realtà grazie ai fondi del Pnrr. Inoltre, la città di Matelica ha ottenuto un milione e 160mila euro di risorse dal fondo complementare al Pnrr per rifare il look al centro sportivo Salvo D’Acquisto.

Lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici Rosanna Procaccini: «Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana dell’area in borgo Nazario Sauro, che prevede la riqualificazione del centro polisportivo Salvo D’Acquisto. Grazie al rispetto delle scadenze previste dalla normativa ed al progetto di riqualificazione redatto dalla società di ingegneria Ex Up, il Comune ha ottenuto un finanziamento di un milione e 160 mila euro – spiega Rosanna Procaccini -. L’amministrazione comunale, visto il progetto redatto e l’importo complessivo dei lavori necessario per riqualificare la zona, ha implementato il finanziamento pubblico ottenuto, di cui al piano nazione degli investimenti complementari al Pnrr, con fondi propri di bilancio per una somma pari a 122 mila euro, proventi dagli oneri di urbanizzazione, così da raggiungere l’importo complessivo dell’opera prevista da progetto, pari ad un milione e 282 mila euro necessario per la realizzazione dell’intervento».

Entro il mese di settembre verrà pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori i quali dovranno essere affidati entro fine dicembre prossimo. «Il progetto nel suo complesso, oltre alla riqualificazione delle strutture sportive, prevede la realizzazione di un asse pedonale parallelo alla strada statale Muccese, a partire dalla ex stazione Agip fino allo spazio urbano del centro sportivo, sul quale verranno messe a dimora alberature lungo tutta l’estensione dell’asse, previsti spazi per lo stazionamento delle persone ed una gradinata di collegamento diretto tra l’asse pedonale e lo spazio verde attrezzato per lo sport all’aperto e ricreativo-aggregativo, da realizzare sull’ex campo di calcio in sabbia. Verrà eliminata pertanto la barriera visiva costituita dall’attuale recinzione, così da consentire la visuale complessiva dell’area da riqualificare».

L’intervento è stato suddiviso in stralci funzionali, con i fondi ottenuti verrà realizzato il primo stralcio, con finanziamenti futuri si cercherà di riqualificare anche la piscina e la palestra. Altre novità sono state annunciate per l’ex stazione di servizio Agip Leonangeli che fu fatta edificare da Enrico Mattei, con il design tipico degli anni Cinquanta, spiega l’assessore ai lavori pubblici: «Grazie all’altro finanziamento di 230 mila euro legato al fondo complementare Pnrr, acquisito in merito all’intervento proposto, il Comune avvierà anche i lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’ex pensilina Agip che verrà adibita a punto di informazione turistica così da riqualificare l’ingresso sud della città di Matelica».

