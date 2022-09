Cbf Balducci, primo test

venerdì contro le slovacche

del Pirane Brusno

VOLLEY - Al Banca Macerata Forum, alle 17.30, le arancio-nere avranno in programma un allenamento congiunto insieme alla formazione guidata dal tecnico Martin Nemec, vecchia conoscenza della serie A maschile in Italia

5 Settembre 2022 - Ore 17:21 - caricamento letture

Terza settimana di preparazione al via per la Cbf Balducci Hr Macerata. Da stamattina le ragazze di Luca Paniconi sono di nuovo al lavoro tra il Banca Macerata Forum per i pesi e la parte tecnica e lo stadio Helvia Recina per gli allenamenti metabolici, dopo il weekend di riposo concesso dallo staff tecnico arancio-nero. Sarà anche la settimana che vedrà i primi salti sul campo per la Cbf Balducci (che finora si è allenata con i piedi a terra, eccetto le due sedute di beach volley di giovedì e venerdì scorso) e il primo test stagionale, in attesa di ufficializzare il programma delle amichevoli pre-season, che prenderanno il via dalla prossima settimana, ancora in via di definizione.

Venerdì pomeriggio, infatti, al Banca Macerata Forum (alle 17.30) per le arancio-nere c’è in programma un allenamento congiunto insieme alla formazione slovacca del Pirane Brusno, guidata dal tecnico Martin Nemec, vecchia conoscenza della serie A maschile di volley in Italia. Sarà la prima occasione per testare i meccanismi della Cbf Balducci Hr Macerata, la fase di preparazione verso l’esordio assoluto in A1 femminile si fa ancora più intensa ed entra sempre più nel vivo. Unica pausa settimanale dal lunedì al venerdì soltanto nel pomeriggio di mercoledì. Sabato e domenica, infine, doppio giorno di riposo per le arancio-nere.

Il programma di lavoro settimanale:

Lunedì: metabolico – tecnica

Martedì: pesi – tecnica

Mercoledì: metabolico – riposo

Giovedì: pesi – tecnica

Venerdì: metabolico – allenamento congiunto con Pirane Brusno

Sabato: riposo

Domenica: riposo

