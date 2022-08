Sversamenti Hotel House, Pd:

«Il Comune non può intervenire»

PORTO RECANATI - Il Partito democratico sostiene la posizione del sindaco Michelini: «Sono immobili privati, l'ente non può farsi carico della riparazione»

«Il sindaco Andrea Michelini ha perfettamente ragione quando sostiene che l’amministrazione comunale non può intervenire all’Hotel House poiché il danno, che è stato rilevato dai funzionari comunali durante un sopraluogo, è relativo a immobili di proprietà privata e dunque l’ente comunale non può farsi carico della riparazione», così il Pd di Porto Recanati sulla questione degli sversamenti abusivi segnalata da Luca Davide, presidente del comitato sicurezza del mega condominio. Secondo il Pd «ogni sindaco che si è succeduto negli anni si è sempre espresso in questi termini in casi come questi. Altra cosa è l’atteggiamento che un’amministrazione deve tenere di fronte al non corretto convogliamento degli scarichi all’interno della condotta fognaria pubblica, che rappresenterebbe una questione di interesse pubblico legata alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica per le quali il sindaco è responsabile. Ricordiamo che nel mese di dicembre 2021 fu avviato dall’amministrazione Michelini un tavolo tecnico con l’obbiettivo di trovare soluzione all’ennesimo episodio di inquinamento del laghetto Volpini, causato probabilmente da sversamenti fognari di strutture limitrofe. Come forza politica all’epoca valutammo positivamente l’avvio del tavolo tecnico, ricordando però che in passato e da altre amministrazioni erano stati tentati percorsi identici, senza nessun riscontro concreto. Dunque, al coordinatore della Lega Luca Davide chiediamo dove sono i risultati delle soluzioni urlate dal suo leader politico leghista che quando era ministro non perse occasione di visitare più volte l’Hotel House promettendo a favore di telecamere, e dimenticandosi di quanto promesso a riflettori spenti». Inoltre il Pd chiede «all’amministrazione che la cittadinanza venga aggiornata sulle decisioni scaturite e sui risultati ottenuti dal tavolo tecnico che ormai opera da nove mesi e dal quale la cittadinanza si aspetta risultati certi».

