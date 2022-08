L’asilo Green sarà ricostruito,

è tra i finanziamenti di 21 milioni

TOLENTINO - Le forze del centrodestra sottolineano l'importante traguardo: «Avevamo fatto noi il progetto, siamo orgogliosi di lasciare questa grande eredità»

Tra gli asili e le scuole dell’infanzia della Marche che hanno ricevuto i contributi del Pnrr per 21 milioni di euro c’è anche l’asilo nido Nicholas Green di Tolentino. «Noi ci candidammo per il rifacimento dell’asilo Green, sempre con la volontà di perseguire il nostro più grande obiettivo: scuole nuove e sicure – dicono in una nota Tolentino Nel Cuore, Fratelli d’Italia, È viva Tolentino, Forza Italia, Lega, Udc -. Apprendiamo con grande piacere che il ministero ha pubblicato ieri la graduatoria del riparto dei fondi Pnrr per gli asili nido volti a potenziare le infrastrutture. Apprendiamo con grande soddisfazione dai nostri canali regionali che a Tolentino sono state destinate le risorse per la costruzione del nuovo asilo nido Nicolas Green grazie ad un progetto presentato da noi e dalla nostra maggioranza. Un grazie va al presidente Francesco Acquaroli, all’assessore competente Giorgia Latini e a tutta la giunta e maggioranza regionale. Siamo orgogliosi di lasciare anche questa grande eredità alla comunità tolentinate. Ci auguriamo soltanto che chi è chiamato oggi a governare, quanto meno riconosca il lavoro svolto in passato e come noi si ponga in tutte le sedi l’obiettivo primario della sicurezza per gli studenti».

