Banditi dai locali del lungomare

nella zona dove si erano picchiati

CIVITANOVA - Provvedimento del questore verso tre ragazzi

8 Agosto 2022 - Ore 14:41 - caricamento letture

Rissa sul lungomare tra tre ragazzi, per tutti divieto di andare nel locale vicino a dove c’era stata la rissa e in quelli vicini per un anno. Il provvedimento è stato emesso dal questore Vincenzo Trombadore. I fatti erano avvenuti intorno alle 5 del mattino del 20 luglio scorso, a Civitanova. Tre ragazzi dopo aver trascorso la serata in un locale sul lungomare Piermanni si erano poi affrontati, per motivi di poco conto, e si erano picchiati anche usando cocci di bottiglia. Gli agenti del commissariato avevano ricostruito i fatti e denunciato i responsabili dell’accaduto. Ora, in seguito all’attività istruttoria della Divisione polizia Anticrimine della questura, il questore ha emesso nei confronti dei tre ragazzi, italiani, che hanno tra i 19 e i 27 anni, il divieto di accesso e stazionamento nei pressi del locale pubblico ove era avvenuta la rissa e di quelli vicini, tutti sul lungomare, per almeno un anno.

