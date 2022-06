Rimossi i cantieri in autostrada,

ripristinata la viabilità

in entrambe le direzioni

TRAFFICO - L'interruzione dei lavori tra Pedaso e Val di Sangro sarà fino al 6 settembre

Rimossi i cantieri di ammodernamento nel tratto tra Pedaso e Val di Sangro lungo l’autostrada Bologna Taranto, ripristinata la viabilità su tutte le corsie disponibili. I lavori saranno sospesi fino al 6 settembre, come era stato già annunciato (leggi l’articolo).

«Sull’A14 le squadre della direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia hanno portato a termine le operazioni di rimozione dei cantieri di ammodernamento, come previsto dal cronoprogramma condiviso con le istituzioni locali, sotto la supervisione del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – si legge nella nota di Autostrade per l’Italia -. Grazie all’interruzione delle lavorazioni, è stata ripristinata la viabilità su tutte le corsie disponibili, sia in direzione Nord che in direzione Sud. L’interruzione delle lavorazioni, che proseguirà fino alla sera di martedì 6 settembre, consentirà di garantire una maggiore fluidità al traffico per le settimane estive, caratterizzate da un incremento dei flussi di traffico per via degli spostamenti verso le località di mare e di rientro dalle vacanze verso le città. Si ricorda che i cantieri, da oggi sospesi nel tratto della A14 tra Pedaso e Val di Sangro, rientrano nel programma di ammodernamento e potenziamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sulle principali infrastrutture della rete, secondo quanto previsto dalle più recenti linee guida del ministero concedente».

