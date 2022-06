Operazioni in banca

CIVITANOVA - Due uomini sono stati fermati dai carabinieri dopo la segnalazione giunta da UniCredit su una tenta truffa

In banca con false carte d’identità, scoperti mentre stanno facendo operazioni allo sportello (volevano prelevare mille euro) e arrestati. È successo ieri mattina a Civitanova. Due uomini intorno alle 10,50 sono entrati alla filiale della Unicredit. Il direttore, insospettito dal fatto che i due uomini chiedevano di fare un prelivo urgente di mille euro, ha chiamato i carabinieri segnalando che nella filiale poteva essere in corso un tentativo di truffa. I militari della Compagnia di Civitanova sono intervenuti sul posto e hanno chiesto i documenti ai due uomini che erano in banca, Crescenzo Di Gaetano, 41 anni, di San Marcellino, e Giuseppe Puoti, 42, di Aversa. I carabinieri hanno accertato che i due uomini avevano con loro documenti falsi. Di Gaetano aveva una carta d’identità elettronica con sopra la sua foto ma nome di un’altra persona, realmente esistente. Stesso discorso per Puoti. I carabinieri li hanno arrestati per possesso di documenti di identità falsi e denunciati per la tentata truffa. In seguito ad una perquisizione è emerso che avevano anche altri documenti falsi, tutti sequestrati. Nel pomeriggio si svolgerà l’udienza di convalida davanti al giudice Federico Simonelli. Gli arrestati sono assistiti dagli avvocati Mariangela Ascenzi e Barbara Asuni.

