Cassone si sgancia dalla gru

e sfonda il tetto dell’azienda:

ferite tre lavoratrici

MACERATA - Incidente sul lavoro all'Oro della terra durante un intervento di impermeabilizzazione. Le donne sono state trasferite al pronto soccorso. Indaga lo Spsal

16 Giugno 2022 - Ore 13:49 - caricamento letture

Un cassone carico di guaine si sgancia dalla gru e sfonda il tetto dell’azienda: ferite tre dipendenti. Incidente sul lavoro stamattina all’Oro della terra, in via Concordia a Piediripa di Macerata. L’allarme è scattato poco dopo le 9.

In quel momento era in corso un intervento di impermeabilizzazione del tetto della ditta, già bonificato dall’amianto.

Una grossa autogru ha trasportato sul tetto un cassone pieno di guaine bituminose impermeabili. All’improvviso, per cause in corso di accertamento, il cassone si è sfilato dalle fasce con cui era imbracato, ed è precipitato sfondando il tetto dell’azienda. Carico e cassone sono finiti all’interno e hanno colpito, non direttamente, quattro donne che in quel momento stavano lavorando.

Sul posto sono arrivati subito 118 e gli ispettori dello Spsal (Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro) dell’Asur. Una delle quattro dipendenti ha rifiutato il trasporto in ospedale, le altre tre invece sono state ricoverate al pronto soccorso. Le loro condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sull’incidente è stata aperta una indagine, e gli accertamenti dello Spsal sono in corso.



