Valfornace, Citracca confermato sindaco:

«Ottimo risultato dopo 5 anni di difficoltà»

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - Il sindaco uscente con 356 voti ha superato Sandro Luciani (236)

«Sì, ho vinto, voglio ringraziare i cittadini che hanno capito che abbiamo lavorato cinque anni in grossa difficoltà come tutti i comuni colpiti dal sisma e in più abbiamo avuto il discorso della fusione. È stata una grossa risposta da parte dei cittadini, veramente un ottimo risultato», così Massimo Citracca dopo la rielezione a primo cittadino del comune di Valfornace. Citracca ha ottenuto 356 voti, lo sfidante, Sandro Luciani 236. È stato anche il primo ad essere eletto sindaco dopo che è nata Valfornace dalla fusione tra Fiordimonte e Pievebovigliana, nel 2017.



